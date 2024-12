Fantino, Adorni, 'Gordo Dan', Burlando, Echarri, y ¿vocera Laura Alonso?, candidatos 2025

Me dicen en Santa Fe que Pullaro está absolutamente soberbio, porque tiene buenos números, sobre todo con el tema de la seguridad en Rosario. Pero, en Santa Fe no hay reelección y por eso quiere llamar a constituyentes para poder cambiar la Carta Magna y tener la posibilidad de cuatro años más. Le pisa la cabeza a un montón de intendentes, recontra porongas importantes y fuertes a los que les va bien en sus localidades. Me dicen en Santa Fe que Pullaro está absolutamente soberbio, porque tiene buenos números, sobre todo con el tema de la seguridad en Rosario. Pero, en Santa Fe no hay reelección y por eso quiere llamar a constituyentes para poder cambiar la Carta Magna y tener la posibilidad de cuatro años más. Le pisa la cabeza a un montón de intendentes, recontra porongas importantes y fuertes a los que les va bien en sus localidades.

image.png Milei tiene a Fantino como uno de sus más frecuentes interlocutores

2-Manuel Adorni al Congreso Nacional

El vocero presidencial se muestra dispuesto a protagonizar las elecciones legislativas del 2025 si el presidente Javier Milei se lo pide.

“Si la agenda de la Casa Rosada lo exige, estoy listo para jugar” aceptó.

En distintas mediciones, al igual que su jefe, su polémica figura aparece con altos guarismos tanto de aprobación como de desaprobación.

image.png Manuel Adorni podría ser candidato de Javier Milei

3-Fernando Burlando en provincia

El abogado mediático ya confirmó que será candidato en las elecciones de 2025 con el sello de la Ucede.

En 2023, el penalista arrancó de manera muy oscura una fallida campaña donde se mostró acompañado por el asesino del fotógrafo José Luis Cabezas, el criminal José Luis Auge.

La Unión del Centro Democrático llegó a transformarse en uno de los pocos partidos conservadores que gozó de cierta popularidad en el panorama político del siglo XX en Argentina.

El espacio creado por el ingeniero Álvaro Alsogaray busca revitalizarse de la mano de Burlando, quien apunta a captar el voto de la derecha y la centro-derecha en el mayor distrito electoral de nuestro país.

“No pertenezco a la vieja política, soy un outsider con la decisión y las pelotas para cambiar esta realidad”, expresó Burlando luego de elogiar públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó como “una figura injustamente desplazada dentro del gobierno de Javier Milei".

image.png Fallida candidatura de Fernando Burlando en 2023, cuando quiso ser gobernador de Buenos Aires

4-Gordo Dan se sube al ring

El influencer quiere ser candidato en 2025:

“Depende de Javier Milei y Karina” repite cada vez que es consultado.

Daniel Parisini sostuvo que “mucha gente, como Guillermo Francos, me quiere como candidato. Pero yo solamente respondo a quienes considero mis líderes políticos: el presidente Javier Milei y su hermana Karina”.

“Si ellos me lo piden, por supuesto que estaría dispuesto. Pero también creo que habría que evaluar desde dónde soy más valioso” señaló sin sonrojarse.

image.png Gordo Dan, otro experimento de Milei y LLA

5-Echarri y “el salto definitivo”

A pesar de que siempre estuvo involucrado en política y mantuvo una defensa de las gestiones de Cristina Kirchner, salió a la luz que esta vez el actor aceptaría por fin una candidatura.

Echarri forma parte de la comisión directiva de la sociedad de actores SAGAI.

Como es oriundo de Avellaneda pero hace mucho tiempo reside en Capital Federal, en la zona de Palermo, podría ser posicionado en cualquiera de los dos distritos.

image.png Pablo Echarri podrìa "interpretar un nuevo rol". Esta vez, en la polìtica

6-Alonso: vocera y ¿candidata?

Se especula que la nueva encargada de comunicación de Jorge Macri aceptó el nuevo puesto para subir su perfil y ser candidata a senadora nacional en los comicios de medio término.

Alonso fue diputada nacional del PRO por CABA y también estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri a pesar de que mostró muy poca equidistancia tras asegurar que “estaba enamorada del presidente”.