Confidencial: Difícil economía de Israel para pagar la Guerra Eterna de Netanyahu

Importante aclararlo: Fitch Ratings no es una empresa islámica. Es de los herederos de Randolph Hearst (Citizen Kane).

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, es un personaje mesiánico, a quien sólo le preocupa avanzar en sus sueños de reasentamiento y anexión, y cualquier día de estos querría construir el 3er. Templo.

Smotrich acaba de afirmar: "Ocupar Gaza no es una mala palabra. Si el costo del control de la seguridad es de 5.000 millones de shekels, lo aceptaré con los brazos abiertos. Si eso es lo que se necesita para garantizar la seguridad de Israel, que así sea". Más gasto público, más impuestos.

Bezalel Smotrich4.jpg Bezalel Smotrich.

Guerra eterna

David Rosenberg en Haaretz:

"En una guerra eterna como la que el primer ministro Benjamin Netanyahu parece decidido a librar, nunca hay un final real. Hay ceses del fuego, retiradas tácticas y períodos de calma entre intercambios de misiles. Pero no es el tipo de paz en el que la gente baila en las calles, los niños y niñas de uniforme finalmente regresan a casa y la vida vuelve a la normalidad de tiempos de paz.

Fue extraño ver a libaneses comunes salir a las calles para celebrar el alto el fuego anunciado el martes, cargando sus autos para regresar a sus hogares en el sur (a pesar de las advertencias israelíes de no hacerlo)

El contraste con la respuesta de los israelíes en la zona de guerra del norte no podría ser más marcado: los más de 70.000 evacuados no se apresuraron a regresar a las casas que se vieron obligados a abandonar hace más de un año. Los líderes locales dicen que las condiciones del alto el fuego no protegen a la región fronteriza contra la amenaza de futuros ataques de Hezbolá. (...)".

eeuu-justifica-la-ocupacion-israeli-de-territorios-sirios-164206.jpg Tanques israelíes en Siria.

Hoy hutíes, mañana Irán otra vez

Alón Pinkas, también en Haaretz:

"El ataque israelí del jueves 26/12 al aeropuerto de Saná, la capital yemení, puede haber resuelto temporalmente un debate peculiar sobre las opciones políticas que surgió en Israel durante las últimas 2 semanas: ¿A quién debería atacar Israel primero?

La respuesta instintiva sería atacar a los hutíes yemeníes, que acosan a Israel disparando misiles balísticos al centro del país cada dos noches.

Por el contrario, estaba la opción de atacar a Irán, al que Israel ahora ve como un enemigo geopolíticamente debilitado y militarmente degradado.

La 1ra. opción se presenta como una defensa propia, la 2da. como una oportunidad. También hay una 3ra. opción: tomar represalias contra los hutíes, pero coordinar una reacción internacional porque este grupo no es sólo un problema israelí, y abstenerse en este momento de cualquier ataque no solicitado ni provocado contra Irán. (...)

El debate fue peculiar porque se desarrolló abiertamente y contiene una paradoja interesante. Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que Israel debería lanzar una gran operación contra los comandantes hutíes. Esta sería principalmente una operación del Mossad.

El Mossad, a través de su jefe, David Barnea, ha sido citado como defensor de un ataque sustancial contra Irán, que supuestamente maneja y opera a los hutíes en Yemen. Esta sería principalmente una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que un ataque no provocado contra Irán reabriría innecesariamente un frente directo entre Israel e Irán, con beneficios cuestionables. Los militares prefieren esperar y ver cómo planifica la Administración entrante de Trump lidiar con Irán.

El Mossad sostiene que los hutíes no se dejan intimidar por los ataques militares esporádicos e insostenibles y, por lo tanto, Irán es el objetivo. Los hutíes controlan más del 40% de Yemen, un país de 37 millones de habitantes y 550.000 Km2, que es 2,5 veces el tamaño de Gran Bretaña. En el lenguaje estadounidense, eso es justo entre Texas (695.000 Km2) y California (424.000 Km2).

Tanto Yemen como Irán son objetivos de largo alcance: a 2.000 kilómetros de Israel, dependiendo, por supuesto, de las rutas de vuelo y la ubicación de los objetivos. (...)

Empecemos por la opción de atacar a Irán. Existe una probabilidad creciente, o al menos un escenario factible, de que en febrero o marzo Israel lance un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares de Irán .

Obviamente, cualquier decisión de esta magnitud se tomará después de que Israel comprenda la postura y la política de Washington, pero Netanyahu cuenta con que USA dé luz verde sin una intervención directa de ese país. Parece creer que, incluso si la eficacia de un ataque israelí es parcial y los daños son limitados, vale la pena.

Israel no tiene la capacidad de llevar a cabo una campaña aérea sostenida a 2.000 kilómetros de distancia y no posee las municiones necesarias para causar daños irreversibles a muchos de los reactores nucleares fortificados y las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Pero, según Netanyahu, este es un momento oportuno: Irán se ha visto gravemente debilitado geopolíticamente como resultado de la degradación militar de Hezbolá, la caída del régimen de Bahser al Asad en Siria, una economía iraní en decadencia que incluye una crisis energética paralizante y la elección de Donald Trump.

Embed Mas de un centenar de aviones de la fuerza aérea israelí se han lanzado hoy contra el #Yemen en el que es considerado el más amplio ataque realizado por #Israel contra el régimen hutí (cuatro en total)



- Además del Aeropuerto de Saná (incluidos los aviones… pic.twitter.com/ZNvxwDLmcP — Israel Defensa Gabriel Yerushalmi (@Defensa_Israel) December 26, 2024

Netanyahu ha pronosticado erróneamente el fin del programa nuclear iraní en dos ocasiones. En 2002, recomendó que USA invadiera Irak porque esto “repercutiría” en Irán, y en 2018 ayudó a convencer a Trump de retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear iraní de 2015 y aplicar “máxima presión”. Ambas predicciones fracasaron.

Ahora cree que la tarea se puede realizar con el apoyo tácito de Washington: Trump empleará la diplomacia coercitiva (amenazas y más sanciones), Israel atacará y el programa nuclear militar de Irán se disolverá. Netanyahu presentará esto como una "autodefensa", un complemento a la caída de Bashar Assad, y se atribuirá el mérito de haber salvado la civilización occidental. Esto se promocionará ante Trump como un factor facilitador que conducirá a un nuevo y mejor acuerdo con Irán. (...)

Pero ¿qué pasa si el régimen iraní percibe esto como un intento de cambio de régimen y toma represalias con toda su fuerza? Eso no preocupa a Netanyahu, ya que encaja perfectamente con su narrativa de que el 07/10/2023 nunca fue solo un ataque de Hamás, sino una guerra existencial contra Israel planificada y ejecutada por Irán. Esto (...) lo absuelve de cualquier responsabilidad por la calamidad de ese Sábado Negro.

Pero, como creen las FDI, los hutíes son la amenaza más urgente. Tanto las FDI como el Mossad han llegado a la conclusión de que los hutíes son "impasibles". Una vez más, Israel está utilizando el término "disuasión" de una manera anacrónica que ya ha demostrado ser inexacta y ha llevado a conclusiones erróneas.

¿Se disuadió a Hamás? No. ¿Se disuadió a Hezbolá? No. Ambos cometieron errores catastróficos de cálculo y sufrieron consecuencias nefastas, pero no se disuadieron. ¿Se disuadió a Irán? No. Entonces, ¿por qué se disuadirían a los hutíes? (...)".

