Gran Victoria de Meta (WhatsApp) sobre la malvada NSO Group (Pegasus) complica a Israel

El software espía es utilizado por Israel en su 'guerra sucia' contra sus eventuales 'enemigos', y no solo en Medio Oriente.

Pegasus-programa-ciberespionaje-adquirido.jpg La Corte Suprema de USA se negó a revisar la cuestión de la inmunidad, dejando intactos los fallos de tribunales inferiores que responsabilizaban a la israelí NSO por el mal uso de su tecnología.

Código fuente

Según la sentencia provisional, NSO debe presentar el 'código fuente' de Pegasus y revelar cómo había utilizado WhatsApp para hackear iPhones.

NSO ofreció un compromiso: compartir el código clasificado, considerado 'información sensible' en Israel, sólo con un ciudadano israelí que se encontrara en Israel.

El tribunal rechazó esta propuesta, considerándola "simplemente impráctica".

Meta demandó por primera vez a NSO en 2019, alegando que el software espía explotó una vulnerabilidad de WhatsApp para piratear 1.400 dispositivos.

NSO negó las acusaciones y argumentó sin éxito desde 2020 que tenía derecho a inmunidad soberana, dadas sus ventas aprobadas por el estado a agencias de inteligencia y de aplicación de la ley.

El fallo en el caso civil no abordó los derechos de las personas cuyos teléfonos fueron hackeados, pero otorga una victoria a los grupos tecnológicos que buscan evitar que sus plataformas sean abusadas por grupos que atacan a sus usuarios.

También es una victoria para Apple, Amazon y otros gigantes tecnológicos que apoyaron el caso de WhatsApp.

WhatsApp y Telegram pinchados: Quién usa Pegasus y cómo es El caso legal se inició después de un informe de Financial Times (en 2019) coincidió con el descubrimiento de WhatsApp de que sus servicios habían sido pirateados por NSO / Pegasus.

Repudio a NSO Group

“El tribunal no encuentra fundamento en los argumentos planteados” por NSO Group, dictaminó la juez Phyllis Hamilton.

La sentencia significa que el próximo juicio solo abordará la cuestión de los daños y perjuicios, en lugar de si NSO puede ser considerada responsable de sus acciones.

“Tras 5 años de litigio, agradecemos el fallo”, afirmó WhatsApp / Meta.

“NSO ya no puede eludir la rendición de cuentas por sus ataques ilegales contra WhatsApp, periodistas, activistas de derechos humanos y la sociedad civil”.

Pegasus, de NSO Group, puede leer mensajes cifrados almacenados en un teléfono, activar la cámara y el micrófono de forma remota y rastrear su ubicación. Su uso se ha relacionado con abusos de los derechos humanos y el Departamento de Comercio de USA ha incluido a la empresa israelí en su 'lista negra'.

El caso legal se inició después de un informe de Financial Times (en 2019) coincidió con el descubrimiento de WhatsApp de que sus servicios habían sido pirateados por NSO / Pegasus.

El sentido común

El fallo indicó que NSO Group no cuestionó que “debió haber realizado ingeniería inversa y/o descompilado el software de WhatsApp” para hackear teléfonos, pero había planteado la posibilidad de que lo haya hecho antes de aceptar los términos de servicio de WhatsApp.

Sin embargo, la juez consideró que “el sentido común dicta que [NSO] debe haber obtenido primero acceso” al software de WhatsApp y que NSO no había ofrecido “ninguna explicación plausible” de cómo podría haberlo hecho sin aceptar los términos del servicio.

Ella falló a favor de la afirmación de WhatsApp de que NSO había violado las leyes federales y estatales contra la piratería informática.

El juez también determinó que NSO “no había logrado presentar pruebas relevantes”, incluso en relación con el código fuente de Pegasus.

"Esto sienta un precedente que se citará durante los próximos años", dijo John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto que ha investigado el uso de Pegasus.

"Este es el caso más visto sobre software espía mercenario y todo el mundo va a tomar nota. Preveo que esto tendrá un efecto disuasorio en los esfuerzos de otras empresas de software espía sospechosas por entrar en el mercado estadounidense y en el interés de los inversores en respaldar sus ataques informáticos", afirmó.

spy-software.jpg Muchos consideran que esta decisión es dramática y que podría tener repercusiones importantes para las exportaciones israelíes de material de segiuridad y defensa.

¿Qué pasó con Apple?

Debido a la incapacidad de NSO para cumplir con las exigencias del tribunal, la juez aceptó los reclamos de WhatsApp, que incluyen no solo que NSO es legalmente responsable de las acciones llevadas a cabo utilizando su software espía, sino también la afirmación de que la empresa utiliza el software espía en nombre de sus clientes, una acusación que NSO niega.

Muchos consideran que esta decisión es dramática y que podría tener repercusiones importantes para las exportaciones israelíes de material de segiuridad y defensa.

Y ocurre en un momento crucial, ya que las relaciones entre USA e Israel entran en una nueva fase con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el auge de la industria de "tecnología de defensa" provocado por la guerra de Gaza. Todo indica que empresas como NSO creen que tienen grandes oportunidades de negocios por delante.

La sentencia es sorprendente, ya que llega después de victorias legales de NSO: la empresa enfrentaba 4 demandas, incluida una de Apple por el hackeo de iPhones, y otra en Tailandia de activistas que afirmaban que sus dispositivos habían sido pirateados mediante Pegasus.

Pero Apple retiró su demanda en septiembre, al parecer después de que Israel impidiera a NSO revelar ciertos documentos durante el proceso.

La semana pasada, el caso tailandés también fue desestimado cuando los investigadores de Citizen Lab, clave para exponer el uso de Pegasus y cuyo trabajo respalda las afirmaciones de WhatsApp, no comparecieron ante el tribunal.

Tras la desestimación del caso tailandés esta semana, NSO declaró: "Seguimos comprometidos con el uso responsable de nuestra tecnología, que se vende exclusivamente a agencias gubernamentales para prevenir delitos graves y terrorismo. NSO opera bajo un marco regulatorio estricto y se adhiere a altos estándares éticos. Continuaremos cooperando con las autoridades para garantizar que nuestra tecnología se use de manera legal y eficaz".

pegasus1.jpg "Se trata de una decisión escandalosa que podría afectar a todo el sector exportador de defensa, no sólo a la ciberseguridad, y posiblemente a la industria de defensa global": NSO Group, según Haaretz.

Rechazo israelí

"Se trata de una decisión escandalosa que podría afectar a todo el sector exportador de defensa, no sólo a la ciberseguridad, y posiblemente a la industria de defensa global", dijo una fuente familiarizada con las exportaciones de defensa de Israel, según el diario Haaretz.

"Esto básicamente significa que empresas como Rafael o incluso Boeing podrían ser consideradas responsables ante los tribunales por las acciones de sus clientes".

Pero Will Cathcart, director de WhatsApp, elogió la sentencia y afirmó:

Durante 5 años hemos luchado porque creemos firmemente que los fabricantes de programas espía no pueden ni deben tener inmunidad. No se tolerará la vigilancia ilegal y las empresas de vigilancia deben comprenderlo. Durante 5 años hemos luchado porque creemos firmemente que los fabricantes de programas espía no pueden ni deben tener inmunidad. No se tolerará la vigilancia ilegal y las empresas de vigilancia deben comprenderlo.

