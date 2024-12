Milei, demasiado tolerante con las sospechas de corrupción

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1869844740549546018&partner=&hide_thread=false Sra. Vicepresidente:



Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.



Luego de los esfuerzos por Kueider, Milei intercedió en favor de Cristian Ritondo. El jefe de los diputados del PRO, un hombre de extrema confianza de Mauricio Macri, quedó envuelto en la sospecha luego de que una investigación periodística de eldiarioar.com revelara a través de documentación que su esposa, Romina Diago, está vinculada a un entramado de sociedades offshore que tiene a su nombre 3 departamentos en Florida, USA. La denuncia, que ya tiene un correlato en los tribunales de Comodoro Py, atormenta a Ritondo, que permanece en silencio desde incluso antes de la publicación de la investigación, cuando fue consultado para la misma y no respondió. Eso vuelve más insólita la intervención de Milei, que hizo lo que no hizo ni el propio Ritondo ni nadie del PRO: afirmar que se trata de “una operación y una persecución” contra el diputado. Lo dijo luego de reconocer la ayuda del PRO al Gobierno en este primer año.

¿El gesto de Milei fue hacia Macri, que reprocha destratos a pesar de esa colaboración, o fue una invitación a Ritondo a saltar hacia “las fuerzas del cielo”? Cabe recordar que apenas unos días antes el Gobierno anunció que incorporaba a Diego Kravetz, hasta entonces secretario de Seguridad porteño, como N°2 de Sergio Neiffert, hombre de Santiago Caputo, en la SIDE. Dicen que Jorge Macri se enteró del garrochazo mediante el tuit de Manuel Adorni. El episodio es sintomático de la cada vez más tensa relación entre el PRO y LLA. En la Ciudad, los legisladores que responden a Karina Milei votaron en contra del proyecto de presupuesto. La posibilidad de un acuerdo electoral conjunto parece haber desaparecido. Mauricio anticipó que su espacio hará una “buena oferta” para las próximas elecciones y ni siquiera insinuó un armado con el oficialismo. Mientras, su primo Jorge se apresta a desdoblar los comicios porteños de los nacionales. Bajo esa modalidad, estiman los Macri, hay mayores chances de consolidar su dominio en la legislatura cuando los Milei están sedientos de quedarse con todo.

¿Anticipó Karina su candidatura cuando dijo en un acto partidario el clásico "estaré donde me necesiten"? ¿Será Mauricio Macri candidato a senador? ¿Será Cristina Kirchner candidata a diputada? Si no hay acuerdo electoral entre LLA y el PRO en la Capital Federal, suena más difícil que haya uno de la provincia de Buenos Aires. Esto le da más posibilidades al peronismo, pero éste también está en crisis en el principal distrito electoral. Quedó de manifiesto cuando naufragó esta semana el tratamiento del presupuesto bonaerense, luego de que intendentes de La Cámpora quisieron introducir modificaciones que fueron rechazadas por Axel Kicillof. Algunos creen que tras esa zancadilla vuelve a la mesa de estudio del gobernador el proyecto de desdoblar las elecciones, lo que Cristina Kirchner le pidió expresamente que no haga. En un encuentro con militantes, Kicillof, que se sueña presidenciable, insinuó otra posibilidad. "Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro", dijo. ¿Está pensando en una lista propia en los comicios nacionales? Sería una oportunidad de oro para los libertarios si se produce esa fractura.

Hay un tercer capítulo en la saga de laxitud de Milei con las sospechas de corrupción. Este le pega directamente al Gobierno. De acuerdo a una investigación del diario La Nación, el titular de la DGI, Andrés Vázquez, adquirió 3 departamentos en Miami a través de sociedades en el exterior. Nada de esto figura en sus declaraciones juradas por lo que de diputados de la Coalición Cívica lo denunciaron penalmente. Vázquez es el encargado de combatir la evasión de impuestos. Se trata de un viejo conocido de la AFIP (hoy ARCA) y un sobreviviente de varios escándalos que lo rodearon. Se le adjudica esa sobrevida a sus vínculos con el mundo de los espías. No parece casual, entonces, que haya sido colocado en su actual cargo por Santiago Caputo, quien extendió sus múltiples tentáculos hacia el sector de la Inteligencia. Claro que el asesor no puso la firma en la designación. Tampoco lo quiso hacer Florencia Misrahi, quien terminó desplazada de la jefatura de la ARCA. Según el portal Cenital, cuando se reveló lo de los departamentos, Vázquez le llevó su renuncia no a Luis Caputo, ministro de Economía y su superior en los papeles, sino al otro Caputo, el que integra el “triángulo de hierro” del poder de mileista. Según esa versión, el asesor la rechazó. Y en el Gobierno actuaron en consecuencia.

Manuel Adorni, quien asegura que “este gobierno no miente”, defendió a Vázquez con una mentira. Dijo que ya el jefe de la DGI había sido sobreseído, por lo que no se le exigiría ninguna explicación. Adorni, en realidad, apeló a la confusión: Vázquez fue exculpado en otra causa que investigó si era titular de cuentas en el exterior no declaradas. La misma se cerró porque los paraísos fiscales en los que estaban radicadas las cuentas nunca respondieron los requerimientos de los jueces argentinos. Es lo que figura en los 2 autos de sobreseimiento de Vázquez. El último es del juez Ariel Lijo, candidato de Javier Milei a la Corte Suprema. Lijo escribió en su sentencia de noviembre de 2022: "sigue presente la dificultad de determinar la existencia de estas cuentas por falta de cooperación internacional, como ya se dijo, este Juzgado intentó en varias oportunidades obtener información de Luxemburgo y Curazao, sin tener un resultado positivo". Pero Adorni contó otra historia. “Se enviaron cuatro exhortos al exterior: a dos bancos, los dos bancos respondieron, en todas las ocasiones, que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Así que, entendemos, que es un tema del pasado y que está sobreseído el mismo”, dijo el vocero cuando fue consultado al respecto. Muchas mentiras para un gobierno que no miente.

