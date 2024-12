¿Por qué Leandro Camani sigue facturando U$S 1 millón por día?

image.png

¿Por qué nunca ha caído?

Según el denunciante que se expresó en C5N, esto no ocurre porque "ha sabido manejarse tanto con funcionarios del PRO como con ciertos dirigentes del justicialismo. Sus vínculos políticos han sido muy sólidos y lo habrían preservado".

La maniobra que se investiga con las sanciones a conductores incluye a varias universidades. Se trata de instituciones que no pagan IVA, Ingresos Brutos o impuestos a las ganancias.

Como las casas de altos estudios no tienen maquinarias idóneas para hacer las constataciones, triangulan sus operatorias con las cámaras de Camani.

Leandro Camani obtuvo el manejo de las fotomultas de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Gracias a sus impresionantes ingresos, Leandro se volvió un ejecutivo poderoso.

Sin embargo, existe una situación extraña que enloda a los dirigentes del PRO.

Uno de sus socios en la firma Red Cube es nada menos que Mariano Campos, el ex funcionario de María Eugenia Vidal que le adjudicó la concesión a SECUTRANS. En otras palabras, el mismo funcionario que le habilitó el control de la seguridad vial en el estado sub nacional más poblado de la Argentina comparte hoy negocios y ganancias con Camani.

Campos fue titular de Vialidad provincial y subsecretario de Transporte bonaerense con Vidal entre 2016 / 2018.

Hoy, el gobernador Axel Kicillof lo tiene hoy bajo su lupa.

image.png Leandro Camani: ¿la caída de un "intocable"?

Fotomultas objetadas por los conductores de PBA

En más de la mitad de los casos los conductores sancionados niegan la veracidad de los controles y se desatan batallas judiciales interminables porque consideran que se trata de un típico sistema de "caza bobos".

SECUTRANS opera en ciudades y partidos grandes como Lezama, Chivilcoy, La Matanza, San Martín, Escobar, San Antonio de Areco, Morón, Hurlingham y Mar del Plata que tiene un contrato a 20 años.

Actualmente, posee unas 1.500 cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidades distribuidos en sitios donde, como contrapartida, no existen centros de video vigilancia para prevenir y combatir el delito.

Camani, ex novio de la actriz Nazarena Vélez y socio en algunas movidas de Samanta Farjat, es también el titular de Red Cube, una de las organizadoras de los Premios Martín Fierro que entrega APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía).

image.png Según Jorge Rial, Leandro Camani amenazó al periodista Luis Ventura y luego se volvió su socio

Leandro Camani y su relación con la banda narco Los Menores de Rosario

A principios de diciembre de 2024, en el programa “Argenzuela” que conduce Jorge Rial en C5N, se vinculó a este polémico “emprendedor” con el temible capo de 'Los Menores' (a quienes se investiga por el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte ex líder de la barrabrava de Rosario Central).

Hablamos de Lisandro “Licha” Contreras, un joven de 33 años que hoy se encuentra detenido bajos severos cargos penales.

Contreras fue detenido por la Policía Federal Argentina y es acusado de ser un jefe narco clave en el narcomenudeo en Rosario.

El 02/10/2023, en un control policial, las autoridades secuestraron una camioneta Mercedes Benz Gle 400 4Matic que conducía "Licha", quien tenía vencida la cédula verde reglamentaria. El hecho ocurrió en la Ruta 9, a la altura de la localidad de Río Tala.

image.png Lisandro Contreras: ¿jefe de la banda de "los menores" en Rosario?

Camani y Contreras compartieron el manejo de un vehículo Mercedes Benz por el cual aparentemente no se hizo la transferencia.

Su casa en un country (San Sebastián de Pilar) fue allanada poco después. Allí, pasaba sus días en una propiedad que tiene vista a una laguna.

image.png Camioneta Mercedes Benz de la empresa de Leandro Camani secuestrada cuando era manejada por Lisandro Contreras

Contreras, que tiene un perfil mucho más bajo que el ostentado por el malogrado PIllín Bracamonte, fue trasladado a una cárcel donde aguarda la audiencia en la que será acusado por asociación ilícita.

Lisandro Contreras está acusado por "trabajar" para un rosarino que tiene pedido de captura desde septiembre pasado por llevar grandes cargamentos de cocaína en aviones desde Bolivia hasta el sur de Santa Fe. En esa geografía, se realizarían los "bombardeos aéreos" de los bultos con los ladrillos de cocaína que luego son recogidos por camionetas manejadas por integrantes de diferentes organizaciones criminales.

image.png

Escándalo de Leandro Camani con C5N

Tras la emisión de informes comprometedores sobre SECUTRANS, el periodista Jorge Rial reveló al aire que estaba recibiendo mensajes amenazantes del empresario Leandro Camani.

"Estoy acá mensajeando con Camani. Lo digo al aire, porque empieza el tono a subir un poquito. Él dice que lo acusamos de narco, dice que yo estoy nervioso. Nunca dijimos que eras narco, sí dijimos que un auto que era de tu propiedad apareció en poder de un narco".

image.png Leandro Camani, vinculado con Natacha Jaitt, Nazarena Vélez y Samanta Farjat

El conductor de Argenzuela, subió la apuesta:

“Camani... bajá un cambio. ¿Qué te pasa? ¿A quién te comiste? ¿De verdad te comiste lo de matón porque tenés cuatro o cinco periodistas comprados que los conocemos? Aflojá, negrito, aflojá. A mí no me vas a asustar. Yo no me asusto fácil, eh. Tranquilo, relajá", exclamó Rial.

"Me dice: 'Te veo en la Justicia o en la esquina'. Miren el grado de este muchacho" añadió el experimentado animador.

Por su parte, Mauro Federico, columnista del mismo programa, sumó:

"No es la primera vez que esto ocurre. A mí, en otra estatura, me hizo lo mismo hace cuatro años cuando publiqué ese video manejando a 160 por Libertador".

Finalmente, el propio Rial le buscó una explicación a las amenazas:

“Yo lo vi una sola vez entrando al estudio de 'Intrusos' para ir a cagar a trompadas a Luis Ventura. Hoy, son socios. Tal vez lo que intenta es que yo sea socio de él, amenazándome y con eso bajarte un poco como hizo con todos los periodistas que tiene alrededor”.