Elba Marcovecchio, Esteban Trebucq, Marcelo Longobardi y también los piratas...

Pero hay otro tema muy interesante: RedCube produce a Esteban Trebucq desde los tiempos en Crónica TV, y Trebucq logró convertirse en un periodista cercano a Javier Milei. No es un tema menor.

Camani / RedCube fue productor de 'La Última Cena', con Alejandro Fantino, para Canal 9; '70, 20, Hoy', con Chiche Gelblung, para Canal 9 y 'La Cruel Verdad', con Esteban Trebucq, para A24. Se afirma que siempre permanece el vínculo del 'Pelado' de LN+ con el proveedor del Estado.

trebucq.jpg Esteban Trebucq, de la incubadora RedCube.

Sale Canosa, salió Peñóñori, llega Gallo...

Siguen los días calientes en Radio Rivadavia, y los radio pasillos siguen a la orden del día. Los mismos esta semana tienen como protagonistas a Viviana Canosa, Maite Peñóñori, Alejandra Gallo y hasta Lucas Morando.

Pero vayamos por partes:

Tal como se informó, este sábado 14/12 llegará a su fin Viviana Canosa con su #Viviana630 y desde el próximo sábado 21/12 esa franja, de 8:00 a 11:00, quedará a cargo de Alejandra Gallo junto a un panel de periodistas de la emisora. Esto irá, por lo menos, hasta fines de enero o principios de febrero cuando la AM 630 estrenará su programación 2025.

Luego, la idea de su gerente, Jonatan Andreani, es que Lucas Morando (durante la semana de 10:00 a 13:00 acompaña a Jonatán Viale, en 'Pan y Circo en Rivadavia', y hará lo propio el próximo año también con Viale en TN), pase su programa 'Nueva Normalidad' (actualmente domingos de 16:00 a 17:00) a los sábados por la mañana.

Por último, la semana pasada fue desafectada del ciclo de Marcelo Longobardi, su columnista de chimentos, Maite Peñóñori, mientras algunos dicen que su salida es porque no gustaba como daba al aire (vive en Miami y salía vía videollamada, igual que muchas veces Longobardi). Otros aseguran que es para debilitar al propio Longobardi, quien no está de buenas relaciones con el dueño de la emisora, Marcelo Figoli (quien no ha comprado ni va a comprar AM Continental, vale la pena recordarlo una vez más, ya que estamos).

Marcelo Longobardi Marcelo Longobardi.

'Bebo' Granados, se va la 2da.

Festeja Osvaldo Granados, maestro de periodistas e integrante de la Academia Nacional de Periodismo: ya tiene 2da. edición de su libro autobiográfico '60 Años de Casta'. En menos de 1 mes agotó la 1ra. edición y ya se han distribuido los nuevos ejemplares. Hay que recordar el comentario de Eugenio Palopoli en Seul.ar acerca del libro del 'Bebo': "La economía y las finanzas dejaron de ser temas únicamente para iniciados en buena medida gracias al trabajo de Osvaldo Granados (Buenos Aires, 1938), durante décadas el mejor embajador de la City ante el gran público de los diarios, la radio y la televisión. Sin embargo, pocos saben que el Bebo es en verdad un profesor de Letras que llegó al periodismo económico por imposición de sus jefes, que veían en él a alguien que “escribía claro”, pese a que prefiriera mil veces un soneto de Góngora a la jerga de las circulares del Banco Central. (...)".

El 04/09, Granados cumplió 86 años: vaya si no tiene trayectoria. Que lo disfrute.

osvaldo-granados-grupo-america-su-librojpeg.webp Bebo Granados y su autobiografía en 2da. edición.

Chiche Gelblung a días de un pase radial

La propia diputada nacional y directora de Medios del Grupo Octubre, se comunicó hace unos días con Samuel Gelblung para ofrecerle conducir su 'Hola Chiche' (actualmente de 16:30 a 18:30 en radio Del Plata AM 1030) en la AM del grupo: La 750 AM. Si bien él aún no respondió (dicen que no se opondrá al convite. 'Chiche' ya es parte del Grupo Octubre porque los sábados de 16:30 a 18:00 conduce en 'El Nueve 70 – 20 - Hoy'), Gelblung tiene sus dudas en pasarse a esa emisora, ya que es “muy peronista” algo que no le satisface. Pero teniendo un pie en el multimedios que tiene como referente a Víctor Santa María, no se entiende el prurito.

De aceptar, se desconoce el futuro de 'Escucha Página/12', el ciclo que conduce en ese horario Nora Veiras, con la participación de Irina Hauser, Pablo Esteban, Valmiro Mainetti y Ariel Scher. Tampoco se sabe quién conducirá el horario que dejaría vacante' Chiche'.

También cabe destacar que Gelblung tiene pantalla de lunes a viernes donde de 11:00 a 13:00 en Crónica TV (de los hermanos Olmos) conduce 'Chiche 2024'.

marziotta.jpeg María Gisela Marziotta.

TN le habría encontrado lugar a Roxy Vázquez

Ante la confirmación de las salidas de Sergio Lapegue, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti entre otros, y que 'A 2 Voces' en 2025 irá los domingos en horario de prime time de TN - Todo Noticias prepara otras novedades para programación.

La idea de las autoridades de la señal de noticias del Grupo Clarín y de El Trece, es que Carolina Amoroso deje 'Está Pasando' y pasa a conducir 'Síntesis' en las medianoches de eltrece actualmente a cargo de Mario Massaccesi (sin dejar las coberturas internacionales y TN Internacional - sábados 14:00). De confirmarse este cambio, Roxy Vázquez conducirá el segmento que actualmente hace 'Amoroso a Diario' y que se emite de 16:00 a 18:00.

También los pasillos del canal se habla de otra idea para sus tardes en las que hoy destaca Marcelo Bonelli, pero su noticiero, TN Central irá de 19:00 a 20:00 y la tarde se dividirá en 4 segmentos, donde de 13:00 a 15:00 seguirán Eleonora Cole junto a Federico Wiemeyer, de 15:00 a 17:00 el nuevo segmento con Roxy Vázquez, y de 17:00 a 19:00 nuevo horario para Amoroso.

Cabe recordar que con este levantamiento de los periodísticos de 22:00 a 23:00, la franja de 20:00 a 23:00 estará cubierta por Jonatan Viale (de lunes a viernes, de 20:00 a 21:30) y Diego Sehinkman (de 21:30 a 23:00). En el caso de Joaquín Morales Solá, de seguir (tiene una oferta firme de LN+), seguiría los lunes a las 23:00, y Franco Mercuriali los otros días, además de la edición especial de los domingos.

Roxy Vázquez.jpg Roxy Vázquez.

4.830.359

Los clubes de fútbol pierden dinero por la piratería televisiva: no se puede pagarles más derechos de los que cobran porque no ingresan los dineros que debería. Y esto impacta, más cerca que lejos, en las remuneraciones que perciben los jugadores profesionales. Ergo: los simpatizantes del fútbol que cometen piratería están desfinanciando a sus propios ídolos.

Es una advertencia de ESPN / Disney, TNT Sports, TyC Sports, Torneos, DirecTV / DGO. La latinoamericana Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza) afirma que en el 2do. trimestre de 2024, 4.830.359 hogares argentinos consumieron contenidos 'piratas', en particular partidos de fútbol. Es el 43,1% del total de los hogares con acceso a internet por banda ancha. Sí, es masivo. Habría que preguntarse si, por ejemplo, Netflix tiene mejores firewalls para impedir lo que sucede en el fútbol o cuál sería una tecnología más eficiente. Algo más: en Brasil es mucho peor que en la Argentina.

Esto los expone a los ataques informáticos de los hackers escondidos detrás del “fútbol libre” o “fútbol gratis”. ¿Dónde está la trampa? En el sucesivo cliqueo de varios botones virtuales antes de llegar al contenido buscado: entre 3 y 10 clicks y los equipos ya están infectados con virus invisibles para el usuario, ofreciendo toda la información personal a organizaciones criminales. Listo: ya están advertidos. A partir de ahora ya saben que no es 'fútbol gratis' sino 'fútbol carísimo'.

television3.png ¿Cómo hará la TV formal para reducir la TV pirata?

