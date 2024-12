ARCA y el BCRA prohíben el uso de transferencias y tarjetas a estos contribuyentes

Por su parte, ARCA explica en su sitio web que los contribuyentes incluidos en la base tienen su CUIT limitado debido a irregularidades que no pudieron ser verificadas o comprobadas. En estos casos, se restringirá el uso de ciertos servicios hasta que la situación se regularice.

Cambiaron los montos máximos de transferencias para caer en el radar de ARCA

La controversia que gira en torno a la decisión del Banco Central

El anuncio no ha estado exento de controversia. Algunos tributaristas y contadores expresan su preocupación por las posibles interpretaciones discrecionales de la normativa. El tributarista Diego Fraga advirtió sobre el riesgo de que empleados de ARCA puedan incluir a contribuyentes en esta base sin una justificación clara, lo que podría limitarles su capacidad de realizar cobros. “Si un empleado de AFIP aprieta el botón y te manda a la base, no solo no vas a poder facturar, sino que tampoco te van a dejar cobrar mediante tarjetas ”, dijo en su cuenta de X.

De manera similar, el contador Mariano Ghirardotti cuestionó la amplitud de la medida: “¿Qué significa ‘no confiable’? ¿Un contribuyente por no presentar tres declaraciones juradas de un impuesto se ve castigado anulando su cobranza bancaria?”, se preguntó, resaltando el potencial impacto de un control sistemático sobre los contribuyentes que podrían ser inhabilitados sin una causa probada.

Los montos máximos de transferencias para no caer en el radar de ARCA

