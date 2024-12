La decisión del BCRA y ARCA que complica a más de uno

Las consecuencias son demoledoras: un CUIT inhabilitado implica la imposibilidad de facturar o cobrar mediante operaciones bancarias registradas. "Que te inhabiliten el CUIT y no expliquen bien los motivos, es como que te saquen el DNI y no te permitan circular, porque una persona que no puede usar el CUIT, no puede facturar, no puede cobrar, es realmente un gran problema para cualquier empresa", advierte Piacentini.