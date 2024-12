Victoria Villarruel, un fracaso de Javier Milei en su 1er. año

Ahora, y a pesar del desgaste que se procuró desde la Casa Rosada, al cabo del primer año de gobierno de LLA, la popularidad de Villarruel es tan alta como la del Presidente, algo que debe producirse muy a pesar del "triángulo de hierro" del poder mileista.

Algunas encuestas lo confirman. Por ejemplo, la de Opina Argentina muestra a Villarruel con un 49% de imagen positiva y un 48% de negativa. En este sondeo, la Vice queda detrás del Presidente, que tiene un 53% de aprobación, pero su desaprobación superior a la de la abogada procesista lo deja con un diferencial negativo más alto (-4% vs. -1%).

image.png

Por su parte, CB Consultora muestra un fenómeno distinto: es Villarruel la que lidera al ránking de imagen. La Vice consigue en este sondeo un 52,9% de imagen positiva contra un 44,1% de negativa que le da como saldo un diferencial positivo de 8,8 puntos.

En ese mismo estudio, Milei tiene una aprobación del 51% y un rechazo del 46,7% (4,3 puntos de diferencial positivo).

image.png

En la encuesta de UdeSA, en tanto, ninguno llega a los 50 puntos de aprobación. Milei queda a las puertas, con 49% y Villarruel, muy cerca con 45%. En ambos casos el diferencial es positivo en 5 puntos.

image.png

Como excepción puede citarse la encuesta de Giacobbe y Asociados, en la que el Presidente le saca una amplia ventaja a su Vice. Milei consigue en este estudio 48,7% de imagen positiva, mientras que Villarruel sufre una fuerte caída desde la medición anterior, hasta el 33%.

No obstante, se puede destacar que, como en los anteriores trabajos citados, el rechazo a Villarruel permanece por debajo del de Milei (40,8% vs. 37,6%) y que lo que la Vice pierde de imagen positiva no se traslada a la negativa sino que migra a la regular.

image.png

