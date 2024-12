Este podría ser el nuevo destino de Pipa Benedetto como jugador

image.png

Pipa Benedetto y su salida de Boca

Con la presencia de Merentiel y Cavani, Benedetto tuvo poco lugar en Boca mientras estuvo allí en 2024. Pero todo terminó de estallar en la práctica de la mañana del viernes 17 de mayo, el día de su cumpleaños.

“Noches alegres, mañanas tristes”, le dijo al Cuerpo Técnico, en aquel momento comandado por Diego Martínez y desde allí no jugó más. La noche anterior, Pipa había celebrado su cumpleaños con varios de sus compañeros. Esto llevó a que en julio rescinda el contrato y luego, vaya a México para jugar en el Querétaro.

Habrá que ver como continúa lo dicho por Malaspina, sobre todo porque sería interesante ver a Benedetto jugar en un equipo del fútbol argentino que no sea Boca. Del Xeneize no se fue de la mejor manera y si bien en México los salarios son mayores, quizá el Pipa busque una reivindicación en otro club de Argentina que no sea el de la Ribera.

