ESPN y un escándalo en la transmisión de un partido de la Liga Profesional

Pero más allá de esto, el papelón llegaría más adelante, con el gol de Argentinos Juniors. Independiente Rivadavia iba ganando 2 a 0 gracias a los goles de Luis Sequeira y Victorio Ramis a los 6 y 29 minutos.

image.png

Sobre el final de la primera etapa, el Bicho descontó pero algo extraño sucedió. A los 42 minutos, Alan Lescano puso el 1-2, pero la jueza de línea Daiana Milone al principio lo invalidó.

A los 43:30, el juez principal Nicolás Lamolina convalidó el gol a instancias del VAR e Independiente Rivadavia sacó del medio, algo que la transmisión oficial no mostró.

Por lo que el resultado en pantalla seguía siendo 2 a 0 y recién a los 45:50 Bulos le preguntó a quien cubría en campo de juego: "Gastón, ¿confirmó el gol?" a lo que este respondió: "así es, confirmado el gol de Argentinos". Recién allí el marcador pasó a ser 2 a 1. Casi 4 minutos después del gol.

Es decir, la tranmisión durante más de dos minutos omitió el gol del Bicho de la paternal y los hinchas no pudieron celebrar el descuento en tiempo real, inédito por donde se lo mire.

Quejas en X con ESPN

Luego de este insólito suceso, un usuario comentó: "Argentinos hizo un gol y la transmisión de ESPN se enteró como 5 minutos después es lo más insólito que vi en mi vida"

Otro usuario también se expresó al respecto: "Argentinos Juniors hizo un gol, pero el relator y el publico nos enteramos 10 minutos después, porque el que maneja las cámaras estaba haciendo otra cosa. Insólito lo que pasó en la transmisión de ESPN, nunca vi nada igual."

image.png

Una desprolijidad total a nivel transmisión. Desde las cámaras hasta los relatores y el hecho de no chequear a tiempo el resultado. Consecuencias de no estar en cancha a pesar de no tener inconveniente económico alguno para ir a Mendoza...

