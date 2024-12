Insólito: informó por TV a los dirigentes del club que presentaba su renuncia

Este es el segundo año que el delantero milita con la camiseta del club lanusense, desde que llegó a principios de 2023 proveniente de Estudias de La Plata."Agradecido a Lanús por estos dos años. El último año no fue bueno para mí. La verdad, no fue bueno. Me voy tranquilo porque dejé todo. Vine cuando estaban las cosas muy complicadas y disfruté. No tengo más nada para darle", sostuvo.