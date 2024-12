"El FMI está preparando desembolso para que Milei llegue hasta las elecciones y pueda ganar"

“Estamos en la era del campo trade en lugar del carry trade. Las compañías agro exportadoras liquidan en pesos y ponen a plazo fijo. Esto queda demostrado porque, según la Bolsa de Comercio de Rosario, estamos en el récord de importación de porotos de soja desde Paraguay. Se han montado a un nuevo tipo de bicicleta”.

image.png Guillermo Michel disparó munición gruesa: FMI, cepo y Presupuesto 2025

Una novedad: la prórroga de la prórroga en el presupuesto

“En un año electoral parece que la Casa Rosada no quisiera tener presupuesto para poder administrar las partidas de manera completamente arbitraria. No hay antecedentes de que el gobierno argentino funcione dos años consecutivos sin presupuesto nacional. No está prohibido pero puede abrir camino para denuncias penales porque van a ejecutar partidas sin una ley que los respalde”.

El ex Director de Adunas recordó:

En 5 oportunidades hubo prórroga del presupuesto pero jamás se dieron dos seguidas. Estaríamos en 2025 con números de 2023. Eso significa que a principios de marzo se van a quedar sin partidas y tendrán que dictar DNU para poder seguir gastando de manera arbitraria los 10 meses siguientes. En 5 oportunidades hubo prórroga del presupuesto pero jamás se dieron dos seguidas. Estaríamos en 2025 con números de 2023. Eso significa que a principios de marzo se van a quedar sin partidas y tendrán que dictar DNU para poder seguir gastando de manera arbitraria los 10 meses siguientes.

hidrovia.jpg Exportaciones se hacen en la gestión de Javier Milei con dólar atrasado entre 35 y 40%

¿Dónde quedaron las promesas electorales de Milei?

“En la campaña los libertarios nos dijeron que iba a desaparecer el Banco Central, que bajarían los impuestos y la economía argentina iba a estar dolarizada. Ahora, descubrimos que el BCRA sigue existiendo, que todo se va pesificando y que la carga tributaria ha subido por impuesto país, ganancias, combustibles, monotributo, la eliminación de la devolución del IVA y un mega tarifazo que esconde otra suba de gravámenes porque constituyen parte del valor final en las boletas”.

Con el sistema de importación puerta a puerta de Federico Sturzenegger estamos a cinco minutos de que vayan a buscar indigentes y los hagan firmar para comprar ropa afuera. Luego, las venderán en Argentina pulverizando a nuestra industria textil. Con el sistema de importación puerta a puerta de Federico Sturzenegger estamos a cinco minutos de que vayan a buscar indigentes y los hagan firmar para comprar ropa afuera. Luego, las venderán en Argentina pulverizando a nuestra industria textil.

“En las actuales condiciones, no se sale del cepo en todo 2025. Este gobierno libertario, gracias al cepo y al blend para el campo, es el más intervencionista en toda la historia argentina. En 2024 se destinaron U$S 18.000 millones para influir en el mercado de cambio” cerró Michel.