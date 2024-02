Guillermo Michel vs. Rogelio Frigerio: El debate económico

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MichelGuilleOK/status/1760687742072348824&partner=&hide_thread=false ACTUALIZACION POR INFLACION DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y A LOS AUTOMOTORES: UN IMPUESTAZO A LA CLASE MEDIA, AL CAMPO Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE ENTRE RÍOS.



El Proyecto de ley que envió el Poder ejecutivo provincial, y que busca modificar el Código Fiscal, permite ACTUALIZAR… pic.twitter.com/2pjwbNZIrV — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) February 22, 2024

El debate económico tras el ajuste por inflación

Más allá del enojo de Michel con Rogelio Frigerio, el debate hoy está en como los gobernadores intentan sobrevivir ante un Estado Nacional que le cerró la canilla.

De modo tal que, sin llegar al extremo de La Rioja que sacó una cuasimoneda, buscan igualar gastos e ingresos.

Dentro de los gastos, los gobernadores tendrán que mantener austeridad total, siendo, por ejemplo, las obras de infraestructura lo primero a cortar y los sueldos de los empleados lo último. Deberían auditar y evitar que los edificios públicos, al menos por ahora, lleven a cabo compras que no son prioritarias (ni hablar si pueden caer en sobreprecio o no). El país está en emergencia y los gobernadores tienen que actuar como tal.

Por el lado de los ingresos, el aumento de impuestos parece la alternativa más fácil, pero el descontento y riesgo de impago que se corre es cada vez mayor. Lo mejor para el gobernador hoy está en revisar minuciosamente los gastos, evitar a toda costa actos que se llevan gran parte del presupuesto y evitar echar a aquellos empleados públicos que trabajan.

No está para nada mal revisar y despedir, según corresponda, si alguien cobra un sueldo sin trabajar No está para nada mal revisar y despedir, según corresponda, si alguien cobra un sueldo sin trabajar

El problema es que muchas provincias están viviendo por encima de sus posibilidades

image.png

El hecho de que se haya llevado a cabo una actualización por inflación demuestra como se está yendo por la alternativa fácil, aumentar impuestos y no hacer el esfuerzo de ajustar el gasto.

Un camino que no es sostenible en un país con 60% de pobreza, salarios que rondan los US$ 300 y alimentos con precios internacionales (más caros) Un camino que no es sostenible en un país con 60% de pobreza, salarios que rondan los US$ 300 y alimentos con precios internacionales (más caros)

Más contenido en Urgente24

Chile alerta a Interpol del secuestro de un exmilitar venezolano en Santiago

El Merval anota un +5,7% en dólares (bonos no se quedan atrás)

El Gobierno anunció el cierre del Inadi y estallaron los memes

En tren a Córdoba, una ganga: Ya se venden los pasajes