Tiembla River a la espera de una histórica sanción de Conmebol

Por último, García Grova dejó en claro que "el fallo será muy duro en lo económico" y "se dará a conocer en pocos días". Dejó en claro que será un "fallo histórico".

image.png

Posible agravante de la sanción

El agravante podría ser justamente la reiteración de las sanciones. No es la primera vez que Conmebol sancionaría a River.

Sin ir más lejos, a finales de octubre Conmebol ya había sancionado a River por un monto de 112 mil dólares que se dividían en 3 sanciones. La primera fue de 50.000 dólares, por haber demorado en la salida al segundo tiempo. La segunda, por el mismo valor y el mismo motivo, pero con Marcelo Gallardo como el apuntado. Mientras que la tercera es de 12 mil dólares y es debido al uso de bengalas. Esto último podría complicar aún más al club de Nuñez porque ya había sido "advertido" por el uso de pirotecnia.

Más atrás en el tiempo, River tuvo que pagar US$ 8.000 por el uso de una bengala en fase de grupos y otros US$ 8.000 por el uso de bengalas en la ida de octavos de final vs. Talleres en Córdoba.

Es decir, entre la acumulación de antecedentes y la locura que se vivió en aquel recibimiento en el Monumental el 29 de octubre, tal como dice Germán García Grova, se espera una durísima sanción para el Millonario que se conocerá en los próximos días.

