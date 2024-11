Marcelo Gallardo dejó un palazo para Chiqui Tapia y el arbitraje argentino

Por qué Marcelo Gallardo perdió el duelo táctico ante Gabriel Milito

"Hablo de todos, de los árbitros, de los jugadores, de los entrenadores. Todos debemos colaborar para que esto no sea cada vez peor, para que el fútbol argentino no se convierta en algo que naturalice. Bueno, ese es el fútbol argentino, porque nos estamos acostumbrando a eso", agregó. "Y eso que se repite, se repite, se repite, parece como que no interesa la forma, no interesa nada", dijo.

A Marcelo Gallardo no le gustó el arbitraje de Echenique en River-Barracas

El Muñeco no quedó conforme con el arbitraje de esta tarde de Echenique, el juez que impartió justicia. "Hoy lo que me llamó la atención es, si hay tantas interrupciones... lo que se debería hacer es agregar tiempo de adición y jugar más tiempo. Si tenés que dar 10 minutos, 12 minutos o 14 minutos, como pasaba en el Mundial, habría que darlo, porque no se puede solamente quedarnos con la interrupción, con el que no quiere jugar y ya está. Después te dan 3, 4 minutos, 5 y 6 es una barbaridad. Cuando te dan 6 te dicen: ´No, te di 6 minutos´. Como si fuera una locura".

"Y hoy, por ejemplo, termina el segundo tiempo a los 45 minutos. ¿Cómo va a terminar a los 45 minutos? No entiendo por qué. Había que respetar el tiempo de adición y no se respetó. Entonces como que listo, terminó. Eso no, no está bien", agregó.

"Pero bueno, no pasa nada. Yo lo digo, mañana sigue el show y por eso a veces no hay que hablar mucho porque después te tildan de loco", expresó un entrenador ofuscado.

Marcelo Gallardo habló de la eliminación de los descensos que decretó Chiqui Tapia

Para continuar ejemplificando con lo que ve del fútbol argentino, Marcelo Gallardo también hizo uso de la reciente y polémica decisión de Chiqui Tapia y AFA de anular los descensos de la Primera División.

"A mí me gusta que el fútbol argentino pueda estar en evolución. Ahora no hay descensos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos todos sospechando de todos? Nada, me gustaría un poquito más de reglas claras, nada más, para que por lo menos sepamos. Simplemente eso", cerró.

