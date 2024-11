La confesión de Marcelo Gallardo que acerca a Juanfer Quintero a River

diablito echeverri.webp

Eso lleva indudablemente a pensar en un refuerzo con ese perfil creativo. Los posibles nombres estarán seguramente ya en carpeta de la dirigencia y el DT, pero más allá de eso hay uno que suena de manera particular: Juanfer Quintero.

La declaración de Marcelo Gallardo sobre Juanfer Quintero abre una puerta para su regreso a River

Podría decirse que Juanfer Quintero se ha ganado los rumores de su posible retorno a River a fuerza de rendimiento. El 8 de Racing se ha transformado en una pieza fundamental en el Racing de Gustavo Costas, que atraviesa momentos de lujuria tras haber llegado a una final internacional luego de 32 años. A fines de noviembre, la Academia enfrentará a Cruzeiro por el título de una Copa Sudamericana.

Juanfer está bien. Físicamente, sobre todo, está bien (porque futbolísticamente, claro, no cabe duda de que lo está). Ha logrado encajar en un Racing que juega a puro vértigo, y, en medio de ese rock´n roll, el colombiano (y el DT) entendió cómo acoplar su juego, algo más pausado y pensante, a una dinámica veloz.

A puro coraje: Racing se lo dio vuelta a Corinthians y es finalista luego de 32 años

Probablemente le haya dado argumentos a Marcelo Gallardo para pensar que su chance en River tiene luz al final del túnel. La declaración reciente del Muñeco dejó entreabierta esa posibilidad. Tras el triunfo del Millonario ante Banfield por 3 a 1 el sábado pasado, el entrenador fue consultado por el retorno del colombiano. Gallardo respondió:

"Mi relación con Juanfer es conocida porque él lo ha manifestado, yo siempre he tenido muchísimo cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia. Porque lo quiero, porque siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción, y ese tipo de jugadores a mí me gusta. Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a quien quiero mucho, que también es parte de la familia riverplatense porque él lo ha mencionado muchas veces. O sea que... nunca se sabe lo que puede pasar".

Más contenido en Golazo24

Champions League: Días, horarios, TV y los mejores partidos de la semana

Bochornosa Primera Nacional: Así fue la pelea entre una mascota y un arquero rival

Boca vs Vélez por Copa Argentina: El Fortín siente que lo están durmiendo

Tragedia en pleno partido de fútbol peruano: Un rayo mató a un futbolista