Estudiantes explotó contra Chiqui Tapia: el estadio lo insultó en pleno partido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AgustinZ95/status/1848118026597745002&partner=&hide_thread=false "CHIQUI TAPIA BOTÓN"



La hinchada de Estudiantes cantó una vez más contra el Presidente de AFA tras el penal en contra. Ruptura total entre el Pincha y la casa madre del fútbol argentino. Los hinchas están totalmente alineados a la dirigencia encabezada por Verón. #EDLP pic.twitter.com/CbjNFFwj2A — Agustín Zabaleta (@AgustinZ95) October 20, 2024

Pero desde las tribunas no se vio claro, y la gente comenzó a cantar. No importó demasiado que no tuvieran razón. El grito fue una expresión de reclamo potente. Un cabildo abierto que se manifestó en contra de un Chiqui Tapia que se ubica en las antípodas del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, en términos de cómo gestionar el fútbol argentino. Así que el grito fue, también, un aullido de apoyo para la Bruja.

Juan Sebastián Verón, uno de los pocos que se planta ante Chiqui Tapia

Verón es uno de los dos dirigentes que manifiestan su desacuerdo con Chiqui Tapia, recientemente reelecto como presidente de AFA. Probablemente, dentro del fútbol argentino haya más de un dirigente que mire de reojo las decisiones del hombre de Barracas Central, pero el fútbol argentino no se trata de expresar desacuerdos, sino lealtad.

Las manos alzadas de forma unánime (excepto la de Talleres, que votó en contra) en la reciente asamblea de AFA que reeligió a Chiqui Tapia son un síntoma de las formas en que el flamante nuevo presidente gestiona el fútbol del país. Esas manos fueron las que validaron, también, que se suspendan los descensos en la Primera División, cambiando las reglas de juego a pocas fechas de que finalice la competencia.

image.png

Entre esas manos hubo una sola ausencia: la de Juan Sebastián Verón. Su desacuerdo con Tapia ha sido exteriorizado en el último tiempo a través de distintas expresiones, y el faltazo en la asamblea fue una de ellas. Estratega, la Bruja no elige abrir fuego tan explícitamente como sí lo hace Andrés Fassi, el caballo de batalla del Gobierno y de la implementación de las SAD en el deporte nacional.

Más allá de eso, en el estadio UNO quedó demostrado el enfrentamiento de Chiqui Tapia contra el mundo Estudiantes. "Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p... la p... madre que te parió", rugió este domingo el León.

Más contenido en Golazo24

Arde Talleres contra Chiqui Tapia: ensordecedor grito del estadio al enemigo N°1

Primeras ideas: esto fue lo que buscó Fernando Gago en su primer partido en Boca

River vs Vélez: Empate y llamativa frase de Gallardo en conferencia

Boca Juniors cerrará La Bombonera y será local 2025 en el Diego Maradona