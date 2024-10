Elon Musk, 'la teta del Estado' y la ilegal compra de votos

elon-contratos.jpg Negocios públicos y privados de Elon Musk.

Un peligro

Elon Musk ha volcado su fortuna y su poder detrás del expresidente Donald J. Trump y, a cambio, Trump ha prometido convertir a Musk en jefe de una nueva “Comisión de Eficiencia Gubernamental”, con el poder de recomendar amplios recortes en las agencias federales y cambios en las normas federales.

Entonces, si Trump ganara, Musk sería un importante contratista del gobierno con el poder de regular a los reguladores que tienen influencia sobre sus empresas: un conflicto de intereses potencialmente enorme.

El tema es crucial porque Musk y sus empresas a menudo cuestionan las regulaciones federales, particularmente cuando amenazan con retrasar los planes para expandir aún más sus operaciones.

“El señor Musk ha tenido interacciones y enredos muy polémicos con los reguladores”, dijo Kathleen Clark, una abogada especializada en ética que ha trabajado como asesora de la oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia. “Es totalmente razonable creer que lo que traería a esta auditoría federal es su propio conjunto de prejuicios, rencores e intereses financieros”.

elon musk.jpg Elon Musk y Javier Milei.

Ilegal

Ahora, Elon Musk ha dicho que regalará US$ 1 millón por día a un votante registrado en varios estados clave hasta las elecciones presidenciales estadounidenses del 05/11.

El ganador será elegido al azar entre quienes firmen una petición a favor de la Constitución de USA realizada por el grupo de campaña de Musk, AmericaPAC, que él creó para apoyar a Trump a regresar a la Casa Blanca.

El 1er. cheque de lotería se entregó a un asistente que parecía sorprendido en un acto celebrado en un ayuntamiento en Pensilvania el sábado 19/10 por la noche. Se entregó otro cheque en un acto celebrado el domingo.

Pero el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata que apoya a Kamala Harris, calificó la estrategia de Musk de "profundamente preocupante".

El experto en Derecho Electoral, Rick Hasen, escribió en su blog personal especializado que creía que la oferta de Musk era "claramente ilegal".

La ley federal establece que cualquier persona que "pague u ofrezca pagar o acepte un pago ya sea para registrarse para votar o para votar" enfrenta una posible multa de US$10.000 o una sentencia de 5 años de prisión.

Aunque técnicamente Musk está pidiendo a los votantes que firmen un formulario, Hasen cuestionó la intención detrás de la estrategia.

"¿Quién puede firmar las peticiones? Sólo los votantes registrados en los estados clave, por lo que es ilegal", dijo Hasen, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Quienes firmen la petición, que se compromete a apoyar la libertad de expresión y el derecho a poseer armas, deben enviar sus datos de contacto, lo que potencialmente permitirá que AmericaPAC se comunique con ellos acerca de su voto.

En Pensilvania, Musk les está dando a los votantes US$ 100 por firmar la petición, más otros US$ 100 por cada persona que recomienden que firme. Los votantes de otros estados en disputa reciben US$ 47 por cada recomendación.

Esa estrategia podría estar cubierta por un vacío legal en la ley electoral estadounidense porque a nadie se le paga directamente por votar, a pesar de introducir dinero en un proceso que podría identificar a los posibles votantes de Trump.

En USA es ilegal realizar pagos para que la gente vote, no sólo por un candidato determinado, sino simplemente para emitir su voto.

La norma impulsó al fabricante de helados Ben & Jerry's a ofrecer su producto gratis a todo el mundo el día de las elecciones de 2008, habiendo planificado inicialmente limitarlo sólo a aquellos que tuvieran una pegatina de "Yo voté".

La campaña de Trump depende en gran medida de grupos externos como AmericaPAC para atraer a los votantes.

Musk dijo que quiere conseguir que “más de 1 millón, tal vez 2 millones, de votantes en los estados en disputa firmen la petición en apoyo de la 1ra. y la 2da. Enmienda”.

Musk es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto estimado de US$ 248.000 millones, según la revista de negocios estadounidense Forbes.

