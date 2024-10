Yuyito González llevó custodia al Cantando 2024 y explotó todo

Yuyito González explica el motivo detrás de su custodia

La controversia llevó a González a romper el silencio en el programa conducido por Flor Peña: "Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Soy muy formal, pero mi libertad de movimiento siempre la tuve", explicó la mediática, quien además aclaró: "Si hay un espacio que pueda haber peligro necesito un soporte. No debería suceder. Yo no tendría que tener miedo de nada. Hace más de 40 años que estoy en la tele y jamás en mi vida tuve un problema".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marcelamorresi/status/1847228033511416067?t=zUSkME8fpCa2j40N-afO8w&s=03&partner=&hide_thread=false Yo me sorprendo que al gato cascoteado de la novia #Yuyito le tengamos que pagar entre todos la custodia presidencial. Si #NoHayPlata no hay para este gato tampoco @JMilei pic.twitter.com/OyY0bXEzPk — Marcela Morresi (@marcelamorresi) October 18, 2024

Asimismo, la conductora marcó distancia del rol protocolar: "Yo no me considero primera dama, trabajo en el mismo lugar de toda la vida. Mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí me alarma que cada tanto tenga que tener a alguien de seguridad". Y profundizó: "Alguien a quien en un evento abierto le tenga que decir 'che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza'. Me parece horrible. No debería suceder y yo lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad. Tengo que pensar veinte veces adonde voy, qué hago y no me parece nada agradable".

Sin embargo, la reflexión final de González dejó en claro su postura: "Así que no crean que yo disfruto decir '¡ahora tengo....!'. No lo disfruto para nada, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar... El combo viene completo", cerró diciendo.

