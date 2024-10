Yuyito González ninguneó a Mirtha Legrand tras opinar sobre su romance con Milei

La movilera de Socios del espectáculo le preguntó a la comunicadora: "¿La escuchaste a Mirtha que dijo que no le gustaba tu pareja con Milei?". "No. No sé, ni me interesa tampoco", contestó la mujer. Acto seguido aclaró: "Yo no escucho a nadie. ¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia?". "Para mí no es una opinión importante. Nadie que me tire mala onda es importante para mí".