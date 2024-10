Raphinha y Goycochea bancan a Bielsa en el conflicto con Luis Suárez

Actualmente, Bielsa se encuentra concentrado con la selección uruguaya por la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, que la enfrentarán a Perú y Ecuador. Durante la actual estadía en el Complejo Uruguay Celeste, el entrenador mantuvo reuniones con José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nandez y Nicolás De la Cruz, las cuales fueron muy positivas.

image.png Sergio Goycochea apuntó contra Luis Suárez por sus declaraciones.

Sergio Goycochea apuntó contra Luis Suárez

La Celeste tiene un gran presente en las eliminatorias y está tercera en la tabla de clasificación, con 15 puntos, solo 3 por debajo de Argentina, que lidera la clasificación. Por eso, las declaraciones de Suárez contra Bielsa causaron tanta polémica, debido a que se temía que la bomba que explotó afecte el gran rendimiento del equipo nacional.

Uno de los que así lo entendió fue Sergio Goycochea, quien declaró en una entrevista para De Fútbol Se Habla Así: “Si yo quiero arreglar algo y me importa tanto la Selección uruguaya, lo hablo adentro y hacemos una reunión. Le digo a Bielsa: ‘A usted le dicen ‘Loco’ y tiene sus métodos, pero me parece que no estamos encajando. ¿Cómo lo solucionamos?’. Después Bielsa decidirá si sigue por ese camino o cambia”.

El ex arquero de la Selección Argentina continuó: “¿Suárez puede hablar? Puede hablar. Está en todo su derecho de hablar. Sorprende mucho porque no es un tipo que sale a hablar 10 años después. Es alguien que hace 60 días estaba adentro. Lo que yo digo es… ¿Con qué objetivo? ¿Ayudar a la Selección de Uruguay? ¿A qué?”.

“Ahora en el vestuario se empiezan a mirar todos, eh. Lo que dijo Lucho, algunos lo ratifican, otro dice que sí, pero hay cosas que arreglar, otros que no y hay que hacer una reunión para arreglarlo puertas adentro. Hay que ver cómo queda ese vestuario”, finalizó el recordado arquero ataja penales.

