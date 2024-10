Boca: El "borrado" que volvió a los entrenamientos

El jugador de Boca que regresó a los entrenamientos

Es sabida la política de Boca con los jugadores que no quieren renovar y su intención es irse libre, “borrarlos”, al punto tal de no dejar que entrenen con el plantel profesional. Esta presión hace que, ante la posibilidad de perder el nivel por no jugar por varios meses, los jugadores renueven, pero algunos resisten.