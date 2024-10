Los posteos de la pareja de Gago, vieja pelea con Riquelme y rechazo de negociaciones

En esos tiempos, el actual presidente del cuadro de la “Ribera” era muy crítico con las actuaciones del elenco de Rodolfo Arruabarrena, primero, y de Guillermo Barros Schelotto, entre 2016 y 2018. En realidad, las críticas iban apuntadas a Daniel Angelici, el mandamás con el que había terminado peleado en su última etapa como jugador de la institución y que no le quiso renovar el contrato, antes de marcharse a Argentinos Juniors para retirarse. Además, ese momento coincidió con la supremacía incipiente de la Era Gallardo en River, que le ganó cinco mano a mano consecutivos, la mayoría de ellos en torneos internacionales.

LOSPOSTEOSDELAPAREJADEGAGOVIEJAPELEACONRIQUELMEYRECHAZODENEGOCIACIONESFOTO3.jpg La pareja de Fernando Gago, Verónica Laffitte, publicó posteos ante las versiones de su partida a Boca y se recordó un viejo cruce con Juan Román Riquelme. (Foto del Instagram de Verónica Laffitte)

Los dirigidos por el Mellizo venían punteros en el campeonato local, aunque ese año no habían podido disputar la Copa Libertadores -producto de la performance de 2016- y habían tenido que ver cómo su eterno rival llegaba a las semifinales del certamen, en las que cayó frente a Lanús en una remontada sin precedentes recientes. Además, el “Xeneize” había perdido el Superclásico en La Bombonera por 3-1 meses atrás.

Fue así como el enganche le respondió en noviembre de 2017 y, sin hacer referencia particularmente a Gago -pero sí al rendimiento general del plantel-, disparó: “Boca todavía no llegó a ser un equipo. Puede darnos muchas alegrías pero hoy no es un equipo serio. Tiene la suerte de que va primero y que el entrenador nos dio muchas alegrías como jugador. Si no, los hinchas estaríamos muy nerviosos”.

Al otro día se llevó a cabo la inauguración del centro de entrenamiento de Boca y Fernando Gago no perdió la oportunidad de cruzar a Riquelme sin perder la elegancia. “Cada uno tiene derecho a opinar. Román tiene su opinión. Nosotros también somos críticos con nosotros mismos, pero no hay que salir del objetivo de ser campeón”.

Sin embargo, enseguida tiró: “Es muy fácil hablar desde afuera. Están las pulsaciones muy bajas. Adentro, es distinto. No tuvimos muchas situaciones de gol, pero hay partidos que se van a presentar así”. Finalmente, el conjunto de la Ribera se consagraría ganador de aquel torneo argentino a mediados de 2018, el mismo año que fue batido por River en dos finales importantísimas: la de la Supercopa Argentina y la de la Copa Libertadores.

Los elogios de Fernando Gago a Riquelme que marcaron el rumbo de su relación

El exvolante central fue uno de los invitados a la despedida de Juan Román Riquelme en junio de 2023. Jugó en el equipo vestido de la Selección Argentina porque compartió con él los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ganaron la medalla dorada, y las Eliminatorias Sudamericanas de Sudáfrica 2010.

“Es una persona con la que compartí muchísimos años, el ídolo máximo de este club. Es un jugador que nos dio mucho y le llenó el ojo al futbolista argentino. Eso es algo que va a quedar en el recuerdo siempre”, confesó en diálogo con la Televisión Pública y dejó en claro que su vínculo con Riquelme, cada vez más cerca de volverse más frecuente, siempre fue positivo.

¿Por qué Fernando Gago negó los contactos con Boca?

En la previa del clásico que Chivas cayó ante Atlas de la Liga MX, Fernando Gago declaró que no hay ningún tipo de negociación, lo que desconcertó a muchos que ya lo veían como el principal candidato.

El periodista Gastón Edul habló sobre la sorprendente declaración del por ahora director técnico del Rebaño Sagrado y explicó los motivos de sus declaraciones durante una transmisión del popular streamer DavooXeneize a través de un mensaje de voz.

“Sale a decir eso porque no puede reconocerlo antes de que paguen la cláusula de rescisión”, sostuvo. Según Edul, el DT tiene una cláusula de salida de aproximadamente un millón de dólares, por lo que no puede confirmar públicamente su vinculación con el club que lo vio nacer hasta que este detalle contractual esté resuelto.

El colega fue aún más claro al asegurar que Gago ya habría mantenido varias conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y que las negociaciones avanzaron hasta el punto en que recibió una propuesta formal del club. “Tengo la información de que ya le mandaron el contrato y aceptó los números. No tengo dudas de que va a ser el próximo DT de Boca. Está bien que declare así, si siente que es lo mejor para calmar las aguas en México”, afirmó.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre Boca en la previa del clásico Tapatío?

“Lo voy a aclarar, para serles sincero, no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada, no sé de dónde salen estas informaciones, entonces, para mí fue muy tranquila la semana de trabajo porque fue una semana normal”, señaló y dejó sorprendidos a todos.

Al ser puntualmente consultado, fue categórico: “No, no me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información, yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Y lo vuelvo a repetir: ni conmigo ni con gente de mi entorno, nadie se comunicó”.

Y agregó: “Todo puede pasar en el fútbol, está muy claro, perdemos cinco partidos y yo puedo no estar más, puede que esté siete años acá, pero yo siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero bueno, es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”.

Fernando Gago se acerca a Boca pero se quedaría sin el ‘Pocho’ Insúa

Por esta situación, Gago y el Pocho Insúa podrían separar sus caminos y no regresar juntos al club que los reunió como futbolistas.

La razón es que Federico Insúa podría abandonar el cuerpo técnico de Fernando Gago, pese a ser un miembro fundacional desde su etapa en Aldosivi. De hecho, estuvieron cerca de distanciarse tras la etapa en Racing.

Fabricio Coloccini, surgido de Boca y con pasado en las juveniles de la Selección Venezolana, podría ser quien ocupe su lugar. El cordobés fue compañero del ex Real Madrid en la Selección Argentina.

Medios mexicanos informaron que el propio Insúa es el apuntado por Chivas para suceder a Gago si este regresa al club de la “Ribera”. Curiosamente, el zurdo fue un emblema de América como jugador, archirrival del Rebaño Sagrado.

Riquelme y Fernando Gago tienen muy avanzadas las negociaciones

La dirigencia de Boca, encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, quiere acelerar y si Gago acepta la propuesta, sería presentado este martes (08/10) para asumir la conducción del equipo, según un cable emitido por la agencia Noticias Argentinas.

¿Por qué Fernando Gago le ganaría la pulseada a Guillermo Barros Schelotto para ser DT de Boca?

Fernando Gago es el nombre que, actualmente, más consenso reúne puertas adentro en la dirigencia de Boca. Incluso, por encima de Guillermo Barros Schelotto, quien es uno de los favoritos de los hinchas.

Uno de los principales motivos por el cual los directivos del “Xeneize” prefirieron no avanzar con el “Mellizo” es porque puso varias condiciones para regresar al club. Una de ellas, tener trato directo con Riquelme y evitar contacto con el Consejo de Fútbol (que integran Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, gente de mucha confianza del presidente).

En este contexto, tomó más fuerza el nombre de Gago -subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014 y quien consiguió nueve títulos con Boca en sus dos ciclos con la Azul y Oro-, quien no tendría intenciones de tocar la estructura del Consejo.

Los cuatro motivos por los que Boca agiliza por Fernando Gago como DT

Entre las razones por las que Riquelme quiere a Fernando Gago como el DT de Boca de manera inmediata se encuentran las siguientes:

. Hombre del club: más allá del caso de Jorge Almirón, y del asterisco con Diego Martínez, que si bien no es de la casa sí tuvo un largo paso por inferiores como entrenador, el resto de los DTs elegidos por Riquelme durante su dirigencia como presidente y anteriormente como vice tuvieron a hombres del club como protagonistas. Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra son dichos nombres. Gago es formado en el semillero boquense y fue jugador de primera durante ocho años en dos ciclos distintos.

. Nombre fuerte para la toma de decisiones: a pesar de no ser el entrenador de mayor experiencia entre los disponibles, su paso por Racing, Aldosivi y actualidad en Chivas de Guadalajara lo asientan como en DT con autoridad, con un estilo de juego definido y con responsabilidad para tomar decisiones. Más aún en Boca, club en el que tiene un nombre propio. Por su contexto actual, el “Xeneize” necesita un entrenador que no tema arriesgar con ciertas posturas dentro y fuera de la cancha.

. Buen paso por el fútbol argentino: es resistido por el hincha de Racing, sobre todo por su escandalosa salida tras perder el clásico contra un diezmado Independiente en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, Gago tuvo un buen ciclo en la Academia al consagrarlo campeón de dos copas nacionales -ambas contra Boca- y de clasificarlo a los cuartos de final de una Copa Libertadores. En lo estadístico, en 109 partidos que dirigió ganó 53, empató 28 y perdió 28.

. Un buen vínculo personal: si bien no es un vínculo de amistad, Gago y Juan Román Riquelme poseen una buena relación que sostuvieron a lo largo de sus carreras como futbolistas y a posteriori también. Compartieron plantel en Boca y en la Selección Argentina, y “Pintita” fue uno de los tantos asistentes al evento homenaje a Riquelme en La Bombonera, en el que se dio su partido despedida. Al encontrarse en Racing en ese momento, el ex volante central solo representó al combinado de la selección albiceleste en dicho evento.

¿Cómo juegan los equipos de Fernando Gago y qué le puede dar a Boca?

La posible llegada de Fernando Gago a Boca garantiza un estilo de juego ofensivo, de protagonismo constante y con muchos riesgos.

Desde sus primeros pasos en Aldosivi hasta su actualidad en Chivas, los equipos de Gago siempre mostraron agresividad, presión alta y una vocación ofensiva que, en algunos casos, le trajo consecuencias negativas. Con esquemas tácticos variados, pero con el 4-3-3 como favorito (su sistema más utilizado, que suele convertirse en un 4-1-4-1 sin pelota), “Pintita” promete emociones fuertes en la Bombonera.

Entre las críticas que recibió en su trayectoria como entrenador, muchas veces le cuestionaron su falta de pragmatismo y de adaptación al plantel del cual dispone, a la vez que en Racing le quedó en el debe ganar paradas bravas, más allá de las dos finales que le ganó a Boca.

Fernando Gago trabaja hoy en día en Chivas de Guadalajara y, si bien su presente no es el ideal, hay una cláusula en su contrato que podría dificultar las cosas. El contrato de Fernando Gago con el club tapatío tiene duración hasta fin de año y hay un apartado que señala que podría ser extendido por un año más, pero a día de hoy solo lograría extenderlo si se consagra campeón, algo que parece poco factible por cómo se está desarrollando la temporada.

Salida del fondo y tercer hombre, el fundamento de Fernando Gago

Incluso cuando tuvo marcadores centrales cuya especialidad no era el primer pase, Gago siempre quiso que sus equipos salieran jugando del fondo. Con los zagueros abiertos y la participación del arquero, sus equipos buscan construir a través de movimientos rápidos y constantes de la pelota, sumado a creación de superioridades numéricas en todos los sectores de la cancha. Esta idea viene necesariamente asociada a la posesión, otro fundamento innegociable.

En este aspecto, el mediocampista central juega un rol fundamental. Aníbal Moreno fue el mejor intérprete que tuvo en Racing, capaz de ser siempre el tercer hombre junto a los centrales o a los dos internos que lo acompañaban en mitad de cancha. Con la obligación de tener un buen pase y una buena lectura de juego, habrá que ver quién podría ser el indicado para este papel en el Boca actual.

Los laterales avanzados y el ataque posicional, el juego ofensivo de Fernando Gago

Si algo caracterizó a aquel buen Racing de Gago fue que los marcadores laterales eran lanzas de ataque. Con Iván Pillud y Eugenio Mena parados a la altura de los mediocampistas, el DT lograba sumarlos como alternativas ofensivas y crear así 2-1 por las bandas junto a los extremos de turno, sumados al interno de cada lado para generar el triángulo de circulación.

Es justamente en la disposición de los hombres de ataque que busca crear situaciones de gol de manera permanente. El ataque posicional es su fuerte en la faceta ofensiva, con triangulaciones por los costados y juego interno a través de dos mediocampistas de buen pie que apoyen desde el centro del campo.

Presión alta, defensa con espacio y muchos riesgos, la faceta defensiva de Fernando Gago

Otro aspecto que no negoció en sus años como DT es el de la presión alta. Los equipos de Gago buscan recuperar rápido la pelota en campo rival y atacar de manera directa, por eso la disposición táctica y posicional es tan importante. La presión tras pérdida es de las armas más importantes que intentará llevar a Boca.

Además, cuando no tiene la pelota, su defensa suele estar parada en mitad de cancha, sean quienes sean sus zagueros. Estos dos, acompañados del mediocampista central, son los que buscan equilibrar las subidas permanentes e incluso simultáneas de los laterales. Será vital que los centrales sean especialistas en defender con espacios, ya que en muchos momentos de los partidos tendrán casi 50 metros a sus espaldas.

Los nombres que ya fueron descartados

Por otra parte, en los últimos días se barajaron los nombres de Fernando “el Tano” Ortiz, Antonio Mohamed, Eduardo Domínguez y José Pekerman, pero todos fueron descartados por distintas cuestiones y ya no corren con chances de llegar a la entidad de La Ribera para suplir la salida de Martínez.

