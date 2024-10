Es L, no es V: Javier Milei sin consumo ni inversión ni expo

Es muy complicado expandir un partido político en el poder cuando hay recesión. A menudo los electores votan con el bolsillo. Javier Milei definió como su prioridad reducir la tasa de inflación, asumiendo el costo de postergar la recuperación del consumo. Así el Presidente le complicó la tarea a Karina Milei, su hermana, quien ambiciona organizar una potente fuerza electoral nacional en 2025. Fundación Capital, con Carlos Pérez como economista jefe, explica que consumo, inversión y exportaciones están comportándose en L, no en U. La expectativa de la propia La Libertad Avanza era que la baja del déficit fiscal redujera la tasa de inflación y la consecuencia fuese un movimiento en V o en U de las 3 variables decisivas para el crecimiento. No está sucediendo. Y la meseta no tiene suficientes electores.