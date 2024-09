Supermercados con pasillos vacíos en Argentina: caída interanual de consumo supera el 20%

-en julio se aceleró el proceso y por ello el derrumbe llegó al 16,1%.

-en agosto se mantuvo la tendencia interanual; 20% para abajo.

-en las tres primeras semanas de septiembre todo sigue en rojo: el desplome del consumo supera largamente el 20% interanual, a moneda constante.

Los precios en nuestros locales suelen ser más caros que en las tiendas de Europa.

Embed - ¡ARGENTINA MÁS CARO QUE EUROPA! Precios en 2024

A partir de mitad de mes, los comerciantes intensifican las promociones para tentar a adquirentes que subsisten como pueden en la segunda quincena hasta volver a cobrar su sueldo.

image.png Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en picada en los supermercados. vuelve el agua natural y los jugos en polvo a la mesa

Los rubros más golpeados en los supermercados de Argentina

El caso más grave (33,5%) es el de los electrodomésticos. Ocurre lo mismo con otros bienes semi durables.

La crisis de consumo de la era Milei tiene una profundidad con muy pocos antecedentes en la historia económica de Argentina. Cabe recordar que el consumo interno de nuestro país representa alrededor de dos terceras partes del PBI. Si no se reactivan las ventas, no saldremos del fuerte escenario recesivo del segundo semestre de 2024. La crisis de consumo de la era Milei tiene una profundidad con muy pocos antecedentes en la historia económica de Argentina. Cabe recordar que el consumo interno de nuestro país representa alrededor de dos terceras partes del PBI. Si no se reactivan las ventas, no saldremos del fuerte escenario recesivo del segundo semestre de 2024.

El relato oficial sobre recuperación en “V” o como “la pipa de Nike” no se corresponde con las imágenes que muestran cada tarde los grandes espacios de venta.

La llegada de boletas de energía que duplican o triplican los guarismos conocidos ha “secado la plata de pesos”. A esto se le suma una inflación del 4% mensual que no cede y los incrementos continuos en el transporte público.

Un rubro particular es el que más interesa a los analistas: el consumo de carne cayó 15% interanual en los primeros ocho meses de 2024 y es el más bajo desde 1998, según CICCRA (Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes).

Los lácteos se hundieron casi un 20% interanual en los tres primeros trimestres (16,2% la leche fluida y 30% la leche en polvo) de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino.