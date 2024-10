Dólar, atraso y +55% turismo al exterior: "No hay un régimen cambiario normal"

Acerca del tipo de cambio, el especialista aseguró que se encuentra atrasado y planteó que “una opción para mejorar/maquillar la situación de las cuentas externas sería eliminar la posibilidad de que los importadores liquiden el 20% de sus operaciones en el mercado libre. Este año hay superávit de US$ 20.000 millones pero solo US$ 5.000 millones van como oferta de divisas al BCRA, los otros US$ 15.000 millones van al CCL o al mercado libre, pero si se elimina esa posibilidad se debería hacer una recomposición del dólar oficial. Hay un régimen monetario-cambiario de transición, no hay un régimen definitivo. No me imagino a la Argentina viviendo con un deslizamiento del dólar durante años, del 2%”.

“El gobierno dio señales de que es conservador en salir del cepo, cuando más nos acerquemos a las elecciones de 2025 más difícil será para el gobierno tomar la decisión de salir del cepo”, estimó.

Cepo y mercado de pesos

“Argentina debe salir del cepo e ir a un régimen monetario-cambiario normal para pensar en un crecimiento sostenido”, sostuvo Vasconcelos contradiciendo las afirmaciones del domingo de Caputo.

Sobre el mercado de pesos, valoró que “la dinámica es buena” porque “la demanda de dinero se está recuperando ya que aumentó la demanda de crédito, que aumentó porque hay un piso de la recesión que estuvo en el 2do trimestre del año y hay cierta continuidad del rebote, aunque siempre habrá un zigzag”.

“Debería mantenerse la demanda de crédito, eso es parte del combo de datos que hace que uno pueda estar preocupado por algunas otras variables, pero tengo esa sensación de que la economía no se puede descontrolar, eso hace que el margen de error de los agentes económicos sea menor”, finalizó.

