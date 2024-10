Perdieron el yerno de Lula y el hermano de Bolsonaro, y Paulo Marcal

Afuera Paulo Marcal

En los días finales de la campaña, el ambiente fue de temor en las campañas de Nunes y Boulos porque ambos corrían el riesgo de ser reemplazados por el influencer Marcal, que robó el protagonismo en las elecciones de S. Paulo.

Sin embargo, la campaña de destrucción del outsider funcionó con la demostración de información falsa que él había suministrado, además de tener perfiles en las redes sociales eliminados por los tribunales y quedar investigado por la Justicia y por la policía.

Entonces, todo será como en el principio: el enfrentamiento entre el candidato de Jair Bolsonaro (PL) y el candidato de Lula (PT) en la 2da. vuelta.

La presencia de los 2 padrinos se espera que sea más marcada que hasta ahora, cuando tanto Lula da Silva como Bolsonaro también temían el 'fenómeno Marcal'.

Rio de Janeiro

Con el 100% de los votos escrutados, el alcalde Eduardo Paes fue reelegido en Río de Janeiro, con 1.861.856 votos, lo que equivale al 60,44% de los votos válidos.

Luiz Inácio Lula da Silva vs. Jair Bolsonaro por la alcaldía municipal de la Ciudad Maravillosa registró el triunfo del aliado de Lula da Silva sobre sus 8 competidores.

El actual alcalde de la capital de Río de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), finaliza este año su 3er. mandato en la alcaldía. El candidato apoyado por el presidente Lula ya fue jefe del ejecutivo de Río de 2009 a 2016.

Paes estaba en la disputa como representante de la coalición 'É o Rio avanzando', que reúne a Podemos, PRD, DC, AGIR, Solidariedade, Avante, PSB, PDT, PSD y la Federación Brasileña de la Esperanza (PT, PC do B y PV).

El actual alcalde también se postuló para gobernador en 2006 y 2018, pero nunca fue elegido.

Yerno de Lula derrotado

El candidato Danilo Segundo (PT), yerno del presidente Lula (PT), fue derrotado en la carrera por la alcaldía de Barra dos Coqueiros, ciudad vecina de Aracaju (estado de Sergipe).

danilo segundo.jpg Lula da Silva no logró que su yerno Danilo Segundo gane el comicio.

Con el 100% de los votos escrutados, Airton Martins (PSD) salió victorioso con el 49,30% de los votos, contra el 47,44% de Alberto Macedo (União Brasil) y el 3,26% de Segundo.

La candidatura del yerno del presidente enfrentó reveses en el Tribunal Electoral. El 23/09, el Tribunal Electoral Regional de Sergipe rechazó el registro de su candidatura. El petista apeló ante el TSE (Tribunal Superior Electoral).

El Ministerio Público Electoral consideró que Danilo Segundo vive en unión estable con Lurian Cordeiro, la hija mayor del Presidente. Y que la relación de la pareja es pública y ampliamente publicitada en las redes sociales.

La Constitución de Brasil establece que el cónyuge y los parientes hasta el 2do. grado del Presidente de la República no son elegibles, excepto si el candidato ya ocupa un cargo electivo y se presenta a la reelección, lo que no fue el caso de Segundo.

En su defensa, él afirmó haber sido novio de Cordeiro desde hace unos 2 años, destacando que no viven en la misma residencia y que no habría ningún obstáculo para su candidatura.

En la campaña, Danilo Segundo destacó la estrecha relación con el Presidente y dijo que si era elegido alcalde, tendría una alianza con el gobierno federal "para que podamos mejorar todas las políticas de inclusión social que tenemos en Brasil para transformar Barra dos Coqueiros en un lugar más humano, más feliz y más próspero".

El hermano de Jair Bolsonaro

Renato Bolsonaro (PL), hermano del ex presidente Jair Bolsonaro, no pudo ser elegido alcalde de Registro (SP), principal ciudad de Vale do Ribeira (São Paulo).

Ganó el ex alcalde y ex diputado federal Samuel Moreira (PSD), con el 55,73% (18.143 votos). Renato Bolsonaro quedó en 2do. lugar, con el 29,82% de los votos emitidos (9.708 votos).

renato bolsonaro.jpeg Renato Bolsonaro, hermano de Jair.

A pesar del apoyo de su hermano ex Presidente y del gobernador Tarcísio de Freitas (republicano), la campaña de Renato Bolsonaro fue considerada poco prometedora en el municipio de la región más pobre del estado, el origen de los Bolsonaro.

Los padres de Jair y Renato se establecieron allí en la década de 1960, y la mayoría de sus descendientes viven y tienen negocios y propiedades en ciudades vecinas.

Más joven que Jair (69 años), Renato, de 60, es uno de los 5 hermanos del exPresidente. Ambos son capitanes retirados del Ejército.

Pero Jair ganó 8 de las 9 elecciones en las que participó – su única derrota fue en 2022-; y Renato perdió 8 de las 9 ya disputadas y ganó solo para concejal, en Praia Grande, en 1996 (obtuvo 834 votos).

El PL es su 8vo. partido diferente. Ingresó a última hora a la carrera por la alcaldía como 3ra. opción .

La primera alternativa que intentó Jair Bolsonaro fue la del ruralista Jeferson Magario, productor de plátanos, producto clave de la economía de la región. Magario no quiso participar.

Belo Horizonte

Con el 93,24% de los votos escrutados, habrá una 2da. vuelta en Belo Horizonte. Bruno Engler, del PL, obtuvo el 34,45% de los votos válidos y competirá contra el alcalde Fuad Noman (PSD), que busca la reelección y obtuvo el 26,45%.

La segunda ronda está prevista para el 27/10.

Bruno de Castro Engler Florêncio de Almeida es candidato a alcalde de Belo Horizonte por el Partido Liberal (PL) tiene 27 años y ocupa el cargo de diputado estatal.

En 2016, Bruno Engler se presentó como candidato a concejal en Belo Horizonte, pero no tuvo éxito. Y 4 años después, en 2020, se presentó a las elecciones para alcalde de la ciudad, pero tampoco salió victorioso de esas elecciones.

Sin embargo, en 2018, Bruno Engler logró ser elegido diputado estatal por Minas Gerais, en representación del ex Partido Social Liberal (PSL).

Fuad Jorge Noman Filho es el actual alcalde de Belo Horizonte por el Partido Socialdemócrata (PSD) y asumió el cargo tras la renuncia del entonces alcalde, Alexandre Kalil, quien dejó el cargo para postularse para gobernador de Minas Gerais.

Además del PSD de Fuad Noman, la coalición que pretende reelegir al actual alcalde está formada por Solidariedade, União Brasil, Avante, PRD, PSD, Agir y la Federación PSDB/Cidadania.

Porto Alegre

Con el 99,74% de los votos escrutados, los candidatos Sebastião Melo (MDB) y Maria do Rosário (PT) están en la 2da. vuelta de las elecciones de Porto Alegre, con el 49,72 y el 26,27% de los votos. La candidata Juliana Brizola (PDT) quedó en 3er. lugar, con el 19,70% de los votos.

Sebastião Melo tiene 66 años y se postula para la reelección en la capital de Rio Grande do Sul. En las elecciones de 2024 forma parte de la coalición Somos Juntos, Porto Alegre (de los partidos.

Él trabaja en la política brasileña desde 2004, cuando se postuló para concejal del estado.

Maria do Rosário Nunes forma parte del Partido de los Trabajadores (PT), al frente de la coalición 'El Pueblo otra vez en el Ayuntamiento'.

Maria do Rosário fue concejal de Porto Alegre (de 1993 a 1998), diputada estatal (de 1999 a 2002) y diputada federal (cargo que ocupa desde 2003).

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Finde en AMBA: Día de los Museos gratis y llega nuevo outlet

La ruta de las aceitunas es increíble y está en Argentina

Free shop Puerto Iguazú: Furor por make up y perfumes

La estafa con la IA en la que quedó involucrado Luis Novaresio

Aeropuertos: Un banco dará más accesos gratis a salas vip