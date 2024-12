Javier Milei sepulta parte de un proyecto de CFK / Sergio Massa

En el caso de Javier Milei, decidió cancelar operaciones no esenciales. Es el caso de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF).

Según el comunicado, Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) era "una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia. (...) Es importante recordar que Trenes Capital Humano demandó US$ 180 millones al Tesoro nacional durante la gestión anterior para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como 'Entretrenerte', donde contrataban artistas y hacían estas gratis durante la pandemia".

El cierre

Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones ni tendrá egresos ni tampoco ingresos. Tampoco contará con personal ni realizará ninguna actividad. Así, el Gobierno oficializó el cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), tendencia que inició en octubre.

DECAHF se creó, en teoría, para "diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria".

Según la Secretaría de Transporte, "el cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de $42.000 millones danuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre $2 millones y $4 millones mensuales".

Con la resolución 58/2024, publicada en Boletín Oficial, se ordena al Directorio de Trenes Argentinos Capital Humano convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el inicio del proceso de liquidación de la sociedad. Y respecto a las cuestiones legales en curso que tiene el organismo, continuarán su debido proceso.

