Ni austeridad, ¿ni autoridad?: Javier Milei vedó algunos destinos, pero sus ministros se van igual

Se usaron casos testigo como Punta del Este y Miami, pero no significa que ir a esos destinos sea un inconveniente, sino que hay que mostrar que uno es razonable Se usaron casos testigo como Punta del Este y Miami, pero no significa que ir a esos destinos sea un inconveniente, sino que hay que mostrar que uno es razonable

En su caso, justificó su decisión de viajar al exterior mencionando que tiene hijos pequeños y necesita lugares adecuados en términos de seguridad y exposición pública: "Yo me fui todos los años. Desde hace diez o quince años que tengo la suerte de irme al exterior, y bueno, voy. Con mi particularidad de tener hijos chiquitos y lo que conlleva en materia de seguridad y exposición. Para todos los ministros aplica lo mismo".

Javier Milei instó a evitar destinos ostentosos, como Punta del Este, Miami, Nueva York y Europa, al menos durante las primeras vacaciones de su gestión, marcada por "el ajuste más grande de la historia". E incluso, trascendió que la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier, Karina Milei, elaboró una lista con algunos de estos destinos que serían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, aunque analizarán cada caso de manera individual Javier Milei instó a evitar destinos ostentosos, como Punta del Este, Miami, Nueva York y Europa, al menos durante las primeras vacaciones de su gestión, marcada por "el ajuste más grande de la historia". E incluso, trascendió que la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier, Karina Milei, elaboró una lista con algunos de estos destinos que serían "vedados" para los ministros y funcionarios de primera y segunda línea, aunque analizarán cada caso de manera individual

Más casos analizados de manera "individual": Patricia Bullrich se va a Disney

Bullrich "Le dije que tenía un compromiso de honor con mis nietos, que vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney (...). Y, bueno, la verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas", dijo Patricia Bullrich.

No fue el único "rebelde". También la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó esta mañana que ella también viajará fuera del país porque le había hecho la promesa a sus nietos de llevarlos a Disney. Según explicó, charló este tema con los hermanos Milei, y la autorizaron.

"Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, mis nietos, tengo otro más, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney", explicó en 'Radio Urbana Play' la funcionaria sobre el vuelo a Estados Unidos que tiene planeado.

"Me cayó justo este año, y fui y hablé con Karina primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney", contó en cuanto a la charla que tuvo con la secretaria general.

Dijo también que no solo habló con Karina, sino también con el Presidente: "Y, bueno, la verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla", dijo también la ministra que entonces, avalada por los hermanos, tendrá sus vacaciones en el exterior.

Por las dudas, aclaró que solo estará en Orlando, Florida, una semana: "Me voy de viernes a domingo", detalló.

Lejos de estos razonamiento, Javier Milei decidió no tomarse vacaciones y permanecer en la quinta de Olivos, enfocado en sus responsabilidades: "Soy un workaholic, me levanto y voy al escritorio a trabajar", dijo el mandatario, quien también pidió a los ministros coordinar sus descansos para que no afecten el funcionamiento del gobierno y que se mantengan disponibles para atender cualquier situación urgente.

Otras noticias de Urgente24

Nueva advertencia de farmacéuticos por la venta libre de medicamentos

Fernan Saguier confunde al televidente de LN+: de Luis Majul a Carlos Pagni

Milei, 3er presidente de América más citado luego de Trump y Biden: ¿lo quieren o no?

Brasil: Devaluación histórica (6,14 reales = 1 dólar)