Dólar imparable en Brasil: R$6,19 pese a la subasta de US$ 1.272 millones

Además, el Banco Central intentó calmar a los inversores difundiendo las actas del debate del Copom (Comité de Política Monetaria), que respalda un aumento de las tasas de interés para 2025.

Por si faltara algo, el Banco Central realizó su 6ta. acción en menos de 1 semana para contener la suba del dólar contra el real. La autoridad vendió US$ 1.272 millones en una subasta extraordinaria, totalizando una inyección de US$ 10.750 millones en el mercado desde el jueves (12/12): US$ 2.480 millones en operaciones de contado (spot) y US$ 7.000 millones en línea, con compromiso de recompra en un plazo determinado.

Sin embargo, las intervenciones de la autoridad monetaria no lograron contener la apreciación de la moneda estadounidense. El real fue la moneda que más se devalúa entre las monedas de los países emergentes.

Rodrigo Miotto, gerente cambiario de Nippur Finance, explicó, acerca de las subastas del Banco Central: "Es un medicamento sólo para tratar el síntoma, pero no la causa del dolor".

Boleto picado

Hay incertidumbre fiscal y falta de confianza de los inversores en la conducta económica del gobierno de Lula da Silva, cuyo ministro es su eterno edecán, Fernando Haddad, quien no tiene relación con el mercado financiero / cambiario sino que es un militante político del Partido dos Trabalhadores.

En el mercado exterior, los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal (Reserva Federal, banco central estadounidense) sobre el tipo de interés, que se dará a conocer este miércoles (18/12). Los mercados esperan una reducción de 0,25 punto porcentual en los tipos de interés.

"El dólar sigue subiendo porque las incertidumbres fiscales y monetarias en Brasil, exacerbadas por las críticas del gobierno a la política de tipos de interés y la falta de un paquete fiscal sólido, están generando desconfianza entre los inversores", dijo a Folha de S. Paulo, Hayson Silva, analista de Nova Futura Investimentos.

"Actualmente, lo que fortalece la tendencia de apreciación de la moneda estadounidense frente al real es la gran expectativa del mercado por la votación del paquete de recorte del gasto", confirmó João Duarte, socio de One Investimentos.

Lula-da-Silva.-Foto-agencias.jpg Demasiado tiempo perdido por Lula da Silva en el anuncio y ejecución de un plan de equilibrio fiscal.

Tiempo perdido

Urgente24 apuntó, antes de las elecciones municipales, que Luiz Inácio Lula da Silva debía realizar una severa poda del gasto público porque el déficit fiscal (con malgasto, además) eran mala señal para los habitantes del mercado financiero / cambiario porque anticipaba mayor inflación.

Lula da Silva subestimaba el mensaje de quienes mueven el dinero, confiando en exceso en la potencia de fuego del Banco Central.

Lula da Silva desaprovechó el mensaje que le llegaba desde la Argentina: el desorden fiscal de Sergio Massa abrió la ventana a las promesas de Javier Milei.

Luego de las elecciones municipales, que fueron malas para el oficialista PT (Partidos dos Trabalhadores), Lula da Silva esperó que el ajuste fiscal lo decidiera el Legislativo: otro error, aunque en teoría consecuencia de su menor poder político.

En ningún lugar del planeta el Legislativo tiene predisposición a un severo ajuste fiscal, y las consecuencias de no hacerlo siempre las pagará el Ejecutivo.

Al final, mermado en su acción política y con un ministro Fernando Haddad no reconocido por el mercado financiero / cambiario, Lula da Silva llevó al Congreso su propuesta de ajuste fiscal. La situación sólo podía empeorar. Y se refleja en la tasa de inflación.

La inflación

El agravamiento de la inflación de corto y mediano plazo requiere una postura más agresiva, reconoció el Copom (Comité de Política Monetaria) del Banco Central.

El colegiado destacó que el anuncio del (débil) paquete fiscal impactó en los precios de los activos y en las proyecciones de inflación y tipo de cambio, exigiendo mayor rigor en la política de tipos de interés.

En el documento, el Copom también destacó que los impulsos fiscales y crediticios mitigan los efectos de la política monetaria, pero que hay elementos que sugieren una desaceleración de la actividad económica futura.

"Las desaceleraciones son una parte esencial del proceso de suavizar y reequilibrar la economía. El debate del comité destacó, una vez más, la necesidad de políticas fiscales y monetarias armoniosas".

Para los miembros de la junta directiva, el empeoramiento de las expectativas es un factor de malestar que debe combatirse:

"En la discusión que sustentó esta deliberación se discutieron ampliamente dos dimensiones. En primer lugar, la magnitud del deterioro de corto y mediano plazo del escenario inflacionario requirió una postura más oportuna para mantener el firme compromiso de convergencia de la inflación a la meta".

"En segundo lugar, se materializaron varios riesgos, lo que hizo que el escenario fuera más adverso, pero menos incierto, permitiendo una mayor visibilidad al comité para ofrecer una indicación de cómo anticipaba las decisiones futuras".

En el escenario de referencia del Copom, la proyección de inflación para 2024 subió a 4,9%. Para 2025, la estimación saltó al 4,5%. También hubo un aumento en la previsión para el 2do. trimestre de 2026 -período en el que hoy el BC se propone cumplir el objetivo- hasta el 4%.

El objetivo central que persigue el BC es el 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 punto porcentual más o menos. Esto significa que la meta se considera cumplida si oscila entre 1,5% (piso) y 4,5% (techo).

La directiva del BC destacó que hubo un empeoramiento del escenario inflacionario de corto plazo y que los precios de los alimentos, especialmente de la carne, subieron significativamente. "Este aumento tiende a extenderse a medio plazo", advirtió.

"No sólo hubo una interrupción en el proceso desinflacionario, sino también una mayor presión inflacionaria en las últimas publicaciones", afirmó.

En el documento, el colegiado afirmó que el abandono de la disciplina fiscal, una mayor concesión de créditos focalizados y las incertidumbres sobre la estabilización de la deuda pública tienen el potencial de aumentar la tasa de interés neutral de la economía.

La directiva del BC también pidió "mayor cautela y diligencia" en la concesión de crédito en un entorno de tipos de interés elevados, con un elevado nivel de morosidad y compromiso de rentas.

