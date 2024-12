Video: El insólito análisis de una diputada libertaria sobre los jubilados y los medicamentos

A su vez, expresó: “Venimos de un país injusto donde la premisa era que todo es gratis, y nada es gratis. Lo que uno recibe en carácter de gratis, alguien lo pagó con sus impuestos”.

Ante el asombro del periodista, que reiteró que a buena parte de los jubilados se les limitó el acceso a los medicamentos, la diputada nacional agregó: "No me parece injusto porque lo que se está pagando es muy bajo; esto no lo digo yo, lo dicen los farmacéuticos, es un monto casi te diría simbólico... Lo que se paga ahora sí, es poco", reiteró.

Por último, la legisladora oficialista fue consultada por la visita de diputados de La Libertad Avanza a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Ella fue una de las que asistió a ese evento que también generó polémica.

En ese sentido, la diputada explicó: “Fui a requerimiento de los familiares para ver las condiciones de habitabilidad”. Además, consideró que “una cárcel no es un geriátrico y podría caber una prisión domiciliaria”.