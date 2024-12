Gastón Edul nuevamente en el centro de la polémica

Copa de Liga como Liga (así contó la que ganó EDLP este año y va a ser así las de 2025 por ocupar espacio calendario como único torneo de la primera)."

Esto, ya de por si, causó polémica pero no fue todo. Al día siguiente, Edul reafirmó su postura y posteó: "Hay diferentes criterios y opiniones acerca de cómo y por qué contar los títulos de los equipos. Lo que no puede pasar es que un sector quiera instar u obligar a contarlo de una sola manera. Por lo menos hay muchos a los que no nos convencen así. De hecho AFA reconoce todo pero separa en era/etapa. Hay argumentos de ambos lados. Diferentes contextos, importancia, dificultades y prestigio. Cada uno le da el valor que considera. Hay que respetar opiniones pero sobre todo no dejarse obligar a contarlo de una sola manera."

Con estos tuits, Edul volvió a instalar la polémica que divide al fútbol argentino entre los que cuentan amateurismo (AFA cuenta de esta forma e incluso el fútbol mundial lo hace) y los que prefieren contar desde el profesionalismo.

Es cierto que se divide en "eras" pero la forma oficial de contar los títulos en el fútbol, a pesar de Edul, es una sola.

Algunas respuestas a Gastón Edul

Al primero de los tuits, Juan Pablo Marrón, hoy en ESPN le contestó: "Exacto. Pero ese no es el palmarés oficial. Sino una fracción de la historia completa. También se puede hacer un ranking de Torneos Apertura y de Torneos Clausuras que son ligas de 19 fechas. O una tabla de títulos en la década del '50. Todo se puede separar, menos lo oficial."

Mientras otros comentarios, bancaron al periodista. Por ejemplo, un hincha de Independiente contestó: "El agua y el aceite no se mezclan. El profesionalismo y el amateurismo tampoco. Bien Gastón Edul."

En fin, Edul agrietó el fútbol argentino con sus posteos.

