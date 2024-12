Racing disipa niebla PRO: su vicepresidente aseguró que solo son "fantasmas"

A pesar de que el ídolo racinguista repitió hasta el cansancio que no había lugar para las SAD en Racing, su buena relación con Fernando Marín provocaba muecas de preocupación en más de uno. Pero Marín no era el único mirado de reojo. En su fórmula presidencial, el ahora mandatario de la Academia tuvo a Hernán Lacunza, hombre del PRO y ex Ministro de Hacienda de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.