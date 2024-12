Diego Milito es nuevo presidente de Racing: ¿Final de Gustavo Costas?

"Voy a proteger al hincha": las primeras palabras de Diego Milito como presidente de Racing

"Perdónenme la emoción, pero es muy fuerte esto", comenzó diciendo un Milito visiblemente emocionado. "Es un sueño hecho realidad, me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. "Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme", dijo.

"Voy a dejar mi vida por este club por proteger a los hinchas, porque me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño. Estoy realmente muy feliz. Simplemente me queda agradecerle a toda la gente que me acompañó, a mi gran equipo, a las agrupaciones, a todos los fiscales que han estado hoy durante todo el día trabajando con este calor incansablemente", señaló.

Según informó el club, la votación se desarrolló en el Centro Deportivo hasta las 18 hs., hora en que se cerraron las urnas. Las elecciones de Racing se presentan como históricas. La institución de Avellaneda informó que hubo más de 16.000 socios que se acercaron a emitir su voto, lo que representa casi un 45% del padrón habilitado.

image.png Votación en el Centro Deportivo

Según informó Racing la jornada eleccionaria se llevó adelante en "una impecable organización y un continuo flujo de socios y socias".

Las listas de Racing: quiénes se postularon a presidente del club

Tras 12 años como presidente del club, repartidos en varios mandatos, Víctor Blanco decidió dar un paso al costado aunque no del todo. No se postulaba a la reelección, pero sí fue como vicepresidente de la lista Racing Gana y Avanza, con Christian Devia como candidato a presidente.

Sin embargo, dado su peso, Víctor Blanco fue la cara protagonista de su lista y el nombre con peso lograr el triunfo en las urnas.

image.png Largas filas para la votación en Racing

Del otro lado, Diego Milito llegó a Avellaneda como oposición, en la lista Racing Sueña. Acompañado de Hernán Lacunza y Martín Ferré, se postuló a presidente de Racing con la promesa y apuesta de profesionalización del club.

A lo largo de toda la carrera presidencial hubo una tercera lista, que sorprendentemente se dio de baja a solo 5 días de la elección. Era Unidos por Racing, que lideraba Miguel Jiménez y que se presentaba como la tercera alternativa.

En una carta que difundieron, Jiménez explicaba la razón del paso al costado. Según argumentó, su espacio hubiese preferido siempre una única lista que demostrara unidad, pero que finalmente la carrera presidencial terminó por desenvolverse en lo que consideran una negativa polarización. "Hemos decidido dar un paso al costadoen los próximos comicios. A partir del 16 de diciembre, Unidos por Racing apoyará al que le toque ganar", sostuvo.

Gustavo Costas... ¿las horas contadas en Racing?

Mucho se especuló durante la campaña de Milito si Gustavo Costas iría a continuar como entrenador del plantel de Primera división. A pesar de que el ahora nuevo presidente confirmó que el DT seguiría durante su mandato, las especulaciones no se disipan. El propio Costas dijo en conferencia de prensa post victoria ante River: "No sé qué va pasar conmigo".

