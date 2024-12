Bomba en las elecciones de Racing: se bajó un candidato a 5 días de la votación

image.png

"Hemos presentado nuestra plataforma con nuestra visión e ideas. La principal de todas es la unidad. Lo dijimos desde el primer día y estamos convencidos que, en base a ella, no había otro camino que el crecimiento sin techo. No era difícil. Tres personas nos teníamos que poner de acuerdo en los lineamientos básicos y luego armar un equipo de gente de lujo que conociera al Club. Los mejores de cada espacio", señaló el ahora ex candidato.

"Hemos decidido dar un paso al costado": Jiménez baja Unidos por Racing

"Gustavo Costas, nuestro querido DT, también pidió que nos juntáramos por el bien de Racing. Sin duda alguna, era lo que teníamos que hacer. Sin mezquindades y pensando en la grandeza de la institución", continuó.

"Lamentablemente no ocurrió. Hoy estamos ante un escenario de máxima polarización la cual generará una grieta en los próximos años. Nada más lejos de lo que queremos. Es por ello que hemos decidido dar un paso al costado en los próximos comicios. A partir del 16 de diciembre, Unidos por Racing apoyará al que le toque ganar, pero dejando en claro que siempre abogaremos por el bienestar del club y seremos los máximos opositores a cualquier intento privatista. Queremos un Racing gigante y sobre todas las cosas de los socios", cerró.

