Un ex Racing será vicepresidente, jugador y dueño de un club de Europa

El ex delantero Maxi López también es dueño del FC Paradiso, curiosamente del 40%, aunque no fue informado que Schelotto le haya comprado esas acciones al ex River.

Más allá de Racing: pasos por Inter, Brighton y Sporting Lisboa, la carrera de Ezequiel Schelotto

Ezequiel Schelotto tuvo un paso recordado por Racing, pero surgió de las Inferiores de Banfield en 2007. En Argentina también jugó en Aldosivi y Deportivo Morón.

Ezequiel Schelotto - AFP PHOTO Glyn KIRK Schelotto, con la del Brighton AFP PHOTO Glyn KIRK

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A Paradiso llegó libre a mediados de 2024 y allí se quedó. También jugó en Inter, Atalanta, Catania, Chievo Verona, Sassuolo, Brighton y Sporting de Lisboa, entre otros. Schelotto es nacionalizado italiano.

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