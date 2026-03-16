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A SUS 36 AÑOS

Un ex Racing será vicepresidente, jugador y dueño de un club de Europa

Ezequiel Schelotto, ex futbolista de Racing, será una particular figura del FC Paradiso, club de la tercera división de Suiza.

16 de marzo de 2026 - 21:31
Ezequiel Schelotto, ex Racing

Ezequiel Schelotto, ex Racing

Edición con foto original de NA

Ezequiel Schelotto, ex jugador de Racing Club, se convertirá en vicepresidente del FC Paradiso, equipo en el que además se desempeña como futbolista. Así lo anunció el propio mediocampista a través de sus redes sociales. El acuerdo se rubricará este martes.

A sus 36 años, Ezequiel Schelotto dará un importante y poco usual paso para la carrera de un futbolista. Asentado en Europa desde 2023, con un paso en el medio por Dubai, aun sigue calzándose los botines. Sin embargo, también profundiza su trayectoria por fuera de las canchas.

Ezequiel Schelotto, ex Racing
Schelotto es recordado por su paso en Racing, pero surgi&oacute; de Banfield y, en Argentina, tambi&eacute;n jug&oacute; en Aldosivi y Deportivo Mor&oacute;n

Schelotto es recordado por su paso en Racing, pero surgió de Banfield y, en Argentina, también jugó en Aldosivi y Deportivo Morón

En un acuerdo con el FC Paradiso, equipo de la tercera división de Suiza, el ex Racing será vicepresidente de la institución y, además, uno de sus dueños: adquirió el 40% de las acciones del club. Todo esto sin colgar los botines, aunque quizá le quede poco. Su contrato con Paradiso culmina a mediados de este año. ¿Lo renovará?

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"El anuncio oficial tendrá lugar mañana martes 17 de marzo en el Palazzo Mantegazza de Paradiso", informó el periodista Gianluca Di Marzio.

Ezequiel Schelotto marca a Carlos Tévez - AFP PHOTO MARCO BERTORELLO
Schelotto, con la camiseta del Chievo Verona, marca a Carlos T&eacute;vez, con la de Juventus

Schelotto, con la camiseta del Chievo Verona, marca a Carlos Tévez, con la de Juventus

"El evento será un momento de reunión con autoridades, patrocinadores, socios y personal de la empresa, durante el cual se me presentará oficialmente en el Primer Equipo y se compartirá la visión y desarrollo de nuestro proyecto deportivo", sostuvo Schelotto.

El ex delantero Maxi López también es dueño del FC Paradiso, curiosamente del 40%, aunque no fue informado que Schelotto le haya comprado esas acciones al ex River.

Más allá de Racing: pasos por Inter, Brighton y Sporting Lisboa, la carrera de Ezequiel Schelotto

Ezequiel Schelotto tuvo un paso recordado por Racing, pero surgió de las Inferiores de Banfield en 2007. En Argentina también jugó en Aldosivi y Deportivo Morón.

Ezequiel Schelotto - AFP PHOTO Glyn KIRK
Schelotto, con la del Brighton

Schelotto, con la del Brighton

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A Paradiso llegó libre a mediados de 2024 y allí se quedó. También jugó en Inter, Atalanta, Catania, Chievo Verona, Sassuolo, Brighton y Sporting de Lisboa, entre otros. Schelotto es nacionalizado italiano.

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