Deportivo Morón y Milo J reafirmaron su vínculo y lo extendieron por un año más. El club del Ascenso y el joven cantante de trap firmaron un nuevo acuerdo de patrocinio y el nombre del artista seguirá luciendo en la camiseta del primer equipo.
SU FENÓMENO BARRIAL
Deportivo Morón pone la firma con Milo J, el sponsor más disruptivo del Ascenso
Deportivo Morón renovó el acuerdo de main sponsor con Milo J, joven artista e hincha del club. Seguirá siendo el patrocinador hasta diciembre de 2026.
"Seguimos soñando juntos. Milo J, main sponsor del club, renovó su vínculo hasta diciembre 2026", informó Deportivo Morón en sus redes sociales. Ambas partes ya habían comenzado el camino de patrocinio a principios de año. En aquel entonces, Milo J, reconocido hincha del club y nacido en Morón, había firmado contrato para ser el sponsor principal durante toda la temporada.
Deportivo Morón y su fenómeno barrial: Milo J
Ahora, tras el agitado año transcurrido en el que Deportivo Morón estuvo a punto de ascender a Primera División (polémica mediante con Deportivo Madryn, la AFA y su controversial Tribunal de Ética), la institución del oeste del conurbano bonaerense vuelve a apostar por el cantante de trap.
"Morón se merece el ascenso y por eso seguimos apostando, acompañando al equipo, al CT, a los directivos y a los hinchas de corazón. Nadie se baja de este sueño", dijo el joven Milo en la renovación del acuerdo.
El artista es una de las figuras de la escena local más importantes del momento. Con apenas 18 años dará un concierto a mediados de diciembre en el mítico estadio de Vélez, siendo el más joven de la historia en lograrlo.
Intérprete de trap, género urbano en auge durante los últimos años, Milo J ha logrado movilizar un público que lo escucha, que lo reconoce como representante de una música que gusta y cautiva. Su figura, además, tiene una vinculación directa con el concepto de "barrio", con un sentido de pertenencia de la comunidad, con los vínculos humanos construidos allí que son los que sostienen y acompañan.
Habida cuenta de eso, lo que iba a ser una sola fecha en Vélez ahora se transformaron en dos (18 y 19 de diciembre), dada la muy buena convocatoria de la fecha inicial.
El año pasado, cuando firmó por primera vez, en el video promocional se podía escuchar a un Milo J contando: "Morón es mi familia. Mi casa, mis hermanos, mi primer amor. El barrio, los pibes, el fulbito de la calle, es parte de mi identidad".
También decía: "Venimos de muy abajo en este barrio, sabemos bastante de sufrir. Llorar, caerse una y otra vez. Pero también sabemos de abrazarnos en las malas, secarnos las lágrimas, volver a intentar. Y celebrar esas grandes victorias. El club es de los socios e hinchas, por eso estamos acá. Bancando el sueño de un barrio gigante por su gente y por su historia".
El Gallito, Milo J, Vélez y su protagonismo en la escena de la música urbana
Es un vínculo disruptivo para el Ascenso, pero también para el fútbol argentino y la industria del fútbol en general. Un niño, transformado en fenómeno barrial pero antes que nada hincha del equipo, como fuente principal de los ingresos de patrocinio.
De un lado, un chico que quiere ver al club de sus amores en lo más alto. Del otro, un club que ve en el chico una posibilidad de amplificación que nunca había tenido en su historia. En octubre de 2024, una multitud de personas que nunca habían pisado la cancha de Deportivo Morón, el Estadio Nuevo Francisco Urbano, se acercó hasta este recinto del Ascenso para escuchar a uno de sus traperos favoritos. Esa vez, el show de Milo J convocó 32 mil almas.
El 18 de diciembre, dentro de una semana, el artista tendrá su recital de fin de año. Iba a ser solo esa fecha, pero agotó localidades. Casi 50 mil personas entran en el Estadio José Amalfitani, una parada importante dentro del circuito mainstream de la música nacional. Ya salieron a la venta las entradas para el 19.
En el escenario, un hincha de Deportivo Morón que muestra con orgullo la pasión que lo une al Gallito. Todo una vidriera.