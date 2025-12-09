Deportivo Morón pone la firma con Milo J, el sponsor más disruptivo del Ascenso

Intérprete de trap, género urbano en auge durante los últimos años, Milo J ha logrado movilizar un público que lo escucha, que lo reconoce como representante de una música que gusta y cautiva. Su figura, además, tiene una vinculación directa con el concepto de "barrio", con un sentido de pertenencia de la comunidad, con los vínculos humanos construidos allí que son los que sostienen y acompañan.

Habida cuenta de eso, lo que iba a ser una sola fecha en Vélez ahora se transformaron en dos (18 y 19 de diciembre), dada la muy buena convocatoria de la fecha inicial.

El año pasado, cuando firmó por primera vez, en el video promocional se podía escuchar a un Milo J contando: "Morón es mi familia. Mi casa, mis hermanos, mi primer amor. El barrio, los pibes, el fulbito de la calle, es parte de mi identidad".

También decía: "Venimos de muy abajo en este barrio, sabemos bastante de sufrir. Llorar, caerse una y otra vez. Pero también sabemos de abrazarnos en las malas, secarnos las lágrimas, volver a intentar. Y celebrar esas grandes victorias. El club es de los socios e hinchas, por eso estamos acá. Bancando el sueño de un barrio gigante por su gente y por su historia".

El Gallito, Milo J, Vélez y su protagonismo en la escena de la música urbana

Es un vínculo disruptivo para el Ascenso, pero también para el fútbol argentino y la industria del fútbol en general. Un niño, transformado en fenómeno barrial pero antes que nada hincha del equipo, como fuente principal de los ingresos de patrocinio.

De un lado, un chico que quiere ver al club de sus amores en lo más alto. Del otro, un club que ve en el chico una posibilidad de amplificación que nunca había tenido en su historia. En octubre de 2024, una multitud de personas que nunca habían pisado la cancha de Deportivo Morón, el Estadio Nuevo Francisco Urbano, se acercó hasta este recinto del Ascenso para escuchar a uno de sus traperos favoritos. Esa vez, el show de Milo J convocó 32 mil almas.

El 18 de diciembre, dentro de una semana, el artista tendrá su recital de fin de año. Iba a ser solo esa fecha, pero agotó localidades. Casi 50 mil personas entran en el Estadio José Amalfitani, una parada importante dentro del circuito mainstream de la música nacional. Ya salieron a la venta las entradas para el 19.

En el escenario, un hincha de Deportivo Morón que muestra con orgullo la pasión que lo une al Gallito. Todo una vidriera.

