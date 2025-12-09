Síndrome del intestino irritable: Alimentos que puedes comer, según expertos

Semillas de lino

Para ayudar a reducir síntomas comunes del síndrome del intestino irritable, como hinchazón, calambres y flatulencias, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aconseja comer hasta 1 cucharada de semillas de lino (enteras o molidas) al día.

Las semillas de lino son sumamente beneficiosas, además pueden contribuir a combatir el estreñimiento que algunas personas con problemas en el intestino pueden experimentar.

Avena.jpg

Avena

Otra recomendación de los expertos del NHS para aliviar los síntomas del Síndrome de Intestino Irritable es comer avena (como papilla) regularmente.

La avena es una muy buena opción para aumentar el consumo de fibra en la dieta, además está repleta de nutrientes importantes, como: carbohidratos complejos, proteínas, fibra, vitamina B, vitamina E, manganeso, fósforo, magnesio, hierro, zinc y cobre.

Carnes magras

Las carnes magras también están entre los mejores alimentos para las personas con síndrome del intestino irritable. Además de ser una excelente fuente de proteína, en la Allied Digestive Health indican que ofrecen una amplia variedad de opciones para planificar las comidas con cortes magros de cerdo, pollo y pavo.

"Algunos médicos también recomiendan carnes de animales criados en libertad o alimentados con pasto, ya que su alto contenido puede beneficiar a las bacterias intestinales", agregan.

Pescado

Otro de los alimentos que recomiendan los expertos de la Allied Digestive Health es el pescado rico en omega-3, especialmente el salmón.

"Esto también incluye arenque, bacalao negro, anchoas, pescado blanco, sardinas, trucha arcoíris y caballa", agregan.

Arándanos

En cuanto a las frutas, la Universidad de Harvard coloca en su lista de mejores alimentos para el colon irritable a los arándanos, que contienen fibra y ayudan a regular la digestión.

Los arándanos tienen muchos otros beneficios como: prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar el cerebro y la memoria, proteger contra el daño celular, prevenir infecciones urinarias, y más.

