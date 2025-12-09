El síndrome del intestino irritable es un trastorno que tiene que ver con la digestión, que suele ser muy molesto, y bastante común. Para combatir este problema, una de las estrategias clave es seguir una dieta saludable. Sin embargo, esto suele generar muchas dudas y puede que las personas no sepan qué alimentos agregar al plato.
PERMITIDOS
Síndrome del intestino irritable: Alimentos que puedes comer, según expertos
Las personas con síndrome del intestino irritable pueden sentirse agobiadas por no saber qué comer. Mira los alimentos que expertos recomiendan.
Entonces, ¿Cuáles son los mejores alimentos para el colon irritable? ¿Qué debes comer si tienes síndrome del intestino irritable? ¿Cuáles alimentos desinflaman el intestino?
Si bien, no todos los alimentos causan el mismo efecto en las personas, y es importante ver si un alimento en específico provoca molestias en el intestino, aquí hay algunos alimentos que expertos en salud intestinal recomiendan, en general, para combatir el síndrome del intestino irritable:
Huevos
Uno de los alimentos que las personas con síndrome del intestino irritable pueden comer son los huevos, de acuerdo con la Canadian Society of Intestinal Research.
"Elija proteínas más fáciles de digerir, como huevos", indican en su sitio web. En cuanto a cómo cocinarlos, recomiendan elegir un método de cocción bajo en grasa, por ejemplo, hervidos, para evitar síntomas incómodos.
Semillas de lino
Para ayudar a reducir síntomas comunes del síndrome del intestino irritable, como hinchazón, calambres y flatulencias, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aconseja comer hasta 1 cucharada de semillas de lino (enteras o molidas) al día.
Las semillas de lino son sumamente beneficiosas, además pueden contribuir a combatir el estreñimiento que algunas personas con problemas en el intestino pueden experimentar.
Avena
Otra recomendación de los expertos del NHS para aliviar los síntomas del Síndrome de Intestino Irritable es comer avena (como papilla) regularmente.
La avena es una muy buena opción para aumentar el consumo de fibra en la dieta, además está repleta de nutrientes importantes, como: carbohidratos complejos, proteínas, fibra, vitamina B, vitamina E, manganeso, fósforo, magnesio, hierro, zinc y cobre.
Carnes magras
Las carnes magras también están entre los mejores alimentos para las personas con síndrome del intestino irritable. Además de ser una excelente fuente de proteína, en la Allied Digestive Health indican que ofrecen una amplia variedad de opciones para planificar las comidas con cortes magros de cerdo, pollo y pavo.
"Algunos médicos también recomiendan carnes de animales criados en libertad o alimentados con pasto, ya que su alto contenido puede beneficiar a las bacterias intestinales", agregan.
Pescado
Otro de los alimentos que recomiendan los expertos de la Allied Digestive Health es el pescado rico en omega-3, especialmente el salmón.
"Esto también incluye arenque, bacalao negro, anchoas, pescado blanco, sardinas, trucha arcoíris y caballa", agregan.
Arándanos
En cuanto a las frutas, la Universidad de Harvard coloca en su lista de mejores alimentos para el colon irritable a los arándanos, que contienen fibra y ayudan a regular la digestión.
Los arándanos tienen muchos otros beneficios como: prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar el cerebro y la memoria, proteger contra el daño celular, prevenir infecciones urinarias, y más.
