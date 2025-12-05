Qué pasa en el cuerpo cuando hay mucho calor y cómo mantenerse fresco e hidratado

"El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima", agrega.

National Geographic detalla que, el estrés térmico es "cuando el cuerpo humano se expone a condiciones climatológicas que alteran su temperatura interna ideal (que varía entre 36.5ºC y 37ºC)".

ola de calor Lo que el calor puede hacerle al cuerpo.

¿Qué le ocurre al cuerpo cuando hay calor?

A medida que el calor avanza, el cuerpo se esfuerza de diferentes maneras para tratar de regular su temperatura interna.

Al intentar eliminar el calor acumulado, "los vasos sanguíneos se dilatan", indica la BBC. Esto hace que la presión arterial baje y que el corazón trabaje más.

"El esfuerzo que soporta el cuerpo al intentar enfriarse (...) sobrecarga el corazón y los riñones", precisa la OMS.

Asimismo, el cuerpo empieza a sudar. "A medida que el sudor se evapora, aumenta drásticamente la pérdida de calor de la piel", explica la BBC.

Con el sudor se pierden líquidos y sal, lo que puede contribuir a la deshidratación.

Impactos del calor en la salud

Todo este proceso, junto con la incapacidad del cuerpo para regular la temperatura interna, aumenta el riesgo de golpe de calor.

Los síntomas de golpe de calor son: agotamiento, calambres musculares, sudoración intensa, dificultad para respirar, mareo, dolores de cabeza, debilidad y náuseas

Los días calurosos, además, pueden afectar la salud de otras maneras.

"Los extremos de calor pueden agravar los riesgos para la salud derivados de enfermedades crónicas (cardiovasculares, mentales, respiratorias y relacionadas con la diabetes) y causar daño renal agudo", indica la OMS.

También, aumenta el riesgo de accidentes y la transmisión de algunas enfermedades infecciosas, añaden.

Todos estos impactos del calor en la salud van a depender del momento, la intensidad, la duración del evento de calor y otros factores.

En cuanto a la salud mental, las temperaturas elevadas pueden aumentar la irritabilidad, ansiedad y depresión.

calor hidratación agua bebida freepik.jpg La hidratación es clave para combatir el calor extremo.

Cómo mantener el cuerpo fresco e hidratado cuando hay calor

He aquí algunas recomendaciones básicas para combatir el calor extremo y evitar efectos peligrosos en el cuerpo:

Evitar la exposición directa al sol

Usar ropa ligera y holgada

Tomar duchas o baños fríos

Tomar descanses

Mantenerse en la sombra tanto como se pueda

Beber agua regularmente

Evitar el alcohol

No hacer ejercicio en las horas más calurosas

Humedecer la piel con un paño húmedo, spray o ropa ligera mojada

