ALERTA EN ARGENTINA
Qué pasa en el cuerpo cuando hay mucho calor y cómo mantenerse fresco e hidratado
A medida que el calor avanza, ocurren cosas en su cuerpo que podrían afectar la salud seriamente si no se toman medidas.
¿Qué le hace el calor extremo al cuerpo? ¿Cómo afecta el calor a la salud? ¿Por qué el calor es peligroso? ¿Cómo mantenerse fresco e hidratado?
Importante responder estas preguntas ante las altas temperaturas en Argentina, incluso sin que el verano haya llegado.
¿Cómo afecta el calor al cuerpo?
Los efectos del calor en el cuerpo son realmente serios y pueden llegar a ser mortales.
No se trata solamente de estar sudorosos y agotados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, "el golpe de calor es una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad".
"El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima", agrega.
National Geographic detalla que, el estrés térmico es "cuando el cuerpo humano se expone a condiciones climatológicas que alteran su temperatura interna ideal (que varía entre 36.5ºC y 37ºC)".
¿Qué le ocurre al cuerpo cuando hay calor?
A medida que el calor avanza, el cuerpo se esfuerza de diferentes maneras para tratar de regular su temperatura interna.
Al intentar eliminar el calor acumulado, "los vasos sanguíneos se dilatan", indica la BBC. Esto hace que la presión arterial baje y que el corazón trabaje más.
"El esfuerzo que soporta el cuerpo al intentar enfriarse (...) sobrecarga el corazón y los riñones", precisa la OMS.
Asimismo, el cuerpo empieza a sudar. "A medida que el sudor se evapora, aumenta drásticamente la pérdida de calor de la piel", explica la BBC.
Con el sudor se pierden líquidos y sal, lo que puede contribuir a la deshidratación.
Impactos del calor en la salud
Todo este proceso, junto con la incapacidad del cuerpo para regular la temperatura interna, aumenta el riesgo de golpe de calor.
Los síntomas de golpe de calor son: agotamiento, calambres musculares, sudoración intensa, dificultad para respirar, mareo, dolores de cabeza, debilidad y náuseas
Los días calurosos, además, pueden afectar la salud de otras maneras.
"Los extremos de calor pueden agravar los riesgos para la salud derivados de enfermedades crónicas (cardiovasculares, mentales, respiratorias y relacionadas con la diabetes) y causar daño renal agudo", indica la OMS.
También, aumenta el riesgo de accidentes y la transmisión de algunas enfermedades infecciosas, añaden.
Todos estos impactos del calor en la salud van a depender del momento, la intensidad, la duración del evento de calor y otros factores.
En cuanto a la salud mental, las temperaturas elevadas pueden aumentar la irritabilidad, ansiedad y depresión.
Cómo mantener el cuerpo fresco e hidratado cuando hay calor
He aquí algunas recomendaciones básicas para combatir el calor extremo y evitar efectos peligrosos en el cuerpo:
- Evitar la exposición directa al sol
- Usar ropa ligera y holgada
- Tomar duchas o baños fríos
- Tomar descanses
- Mantenerse en la sombra tanto como se pueda
- Beber agua regularmente
- Evitar el alcohol
- No hacer ejercicio en las horas más calurosas
- Humedecer la piel con un paño húmedo, spray o ropa ligera mojada
