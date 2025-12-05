Marley encendió las alarmas en Telefe: No descarta irse del canal

¿Marley seguirá los pasos de Pilar Smith?

Pilar Smith después de 17 años decidió abandonar Telefe y finalmente desembarcó en LAM para afianzar su rol de panelista en la pantalla de América TV.

En una entrevista para El run run del espectáculo, dejó en claro que la salida se produjo por una decisión personal: "Ojalá me hubiesen echado. Porque: ¿Sabés qué? Mi indemnización me hubiese venido bien".

Es preciso destacar que Marley cuenta con una trayectoria más importante que el de la comunicadora y Telefe podría sentir más el hecho de que también decidiera abandonar el canal.

Sin embargo, lo cierto es que las nuevas autoridades con Gustavo Scaglione a la cabeza estarán analizando la posibilidad de seguir contando con sus servicios o no y es por ese motivo que la renovación es una incógnita.

