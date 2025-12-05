Luego de la compra de Telefe por parte del empresario rosarino Gustavo Scaglione es de público conocimiento que la programación va cambiar y algunos referentes del canal como es el caso de Marley están en duda para continuar durante 2026.
TELÉFONO PARA GUSTAVO SCAGLIONE
Marley encendió las alarmas en Telefe: No descarta irse del canal
En medio de la renovación de la reconocida señal, Marley dejó en claro que si bien le gustaría continuar podría a llegar a seguir su carrera en otro medio.
En diálogo con el programa Puro show, el reconocido conductor, que actualmente lleva adelante el ciclo Por el mundo, expresó: "Telefe siempre quiso reponer El show de la tarde, el que hacíamos con Flor Peña, pero vamos a ver. Estoy tratando de armar un programa nuevo que ideé hace muchos años, hay que ver si se da eso también".
Así mismo, consultado sobre la nueva gerencia del canal explicó mediante la pantalla de El Trece: "Ahora hay un nuevo Telefe. Hace poco me reuní con Scaglione, todo súper bien y hay buena onda pero no sé. Yo quiero un programa de juegos pero en el medio está el Mundial”.
Sin embargo, dejó en claro que hasta el momento no se han puesto en contacto con su persona para avanzar sobre lo que viene. “Me dijeron que me iban a llamar y aún no lo hicieron", reveló e incluso se animó a dejar una advertencia: "Yo puedo trabajar en cualquier lado. Yo calculo que seguiré con ellos pero si no se da y me proponen algo en otro lado que me divierte, lo hago”.
¿Marley seguirá los pasos de Pilar Smith?
Pilar Smith después de 17 años decidió abandonar Telefe y finalmente desembarcó en LAM para afianzar su rol de panelista en la pantalla de América TV.
En una entrevista para El run run del espectáculo, dejó en claro que la salida se produjo por una decisión personal: "Ojalá me hubiesen echado. Porque: ¿Sabés qué? Mi indemnización me hubiese venido bien".
Es preciso destacar que Marley cuenta con una trayectoria más importante que el de la comunicadora y Telefe podría sentir más el hecho de que también decidiera abandonar el canal.
Sin embargo, lo cierto es que las nuevas autoridades con Gustavo Scaglione a la cabeza estarán analizando la posibilidad de seguir contando con sus servicios o no y es por ese motivo que la renovación es una incógnita.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal
Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."
Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios