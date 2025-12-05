El ultimo vuelo del piloto sin alas y ministro diputado Luis Petri

petri2

700, no 300

La locura ministerial encontró (afortunadamente) un freno por parte de las autoridades de la aeronáutica civil (ANAC y EANA) que dijeron "¡NO!" a la idea inicial de surcar el cielo capitalino a una altura no mayor de 300 metros.

Por disposición de la autoridad civil la altura fue elevada a casi 700 con lo cual el daño potencial por ondas sonoras se reduce bastante.

Las 6 aeronaves serán piloteadas por militares extranjeros (dinamarqueses) ya que los argentinos aún no se encuentran habilitados para operarlos.

Un total de 4 de estos aparatos son biplaza por lo cual llevaran en la parte trasera a militares argentinos en condición de “paquetes” (en dialecto aeronáutico paquete es un tripulante que no cumple ninguna función durante el vuelo. Literalmente los dinamarqueses no permiten que los argentinos toquen nada hasta que estén formalmente entregados los 6 aparatos.

Distintas fuentes aeronáuticas consultadas, han reconocido que, si bien esta es una práctica habitual en muchas ceremonias en el mundo, hacerlo sobre cielo argentino con aparatos recién llegados y operados por personal extranjero no sería lo mas prudente.

“Dejando de lado una catástrofe producida por la necesidad de un piloto de eyectarse por cualquier imprevisto dejando que la nave se precipite sobre el microcentro porteño, no es poco probable que la vibración sonora que se produzca potencialmente pueda dañar viviendas o edificios de oficinas de las zonas por donde vuelen. Como sea es un riesgo muy alto el que se corre para satisfacer solo un capricho del ministro”, dice el brigadier consultado.

Y agrega. “El 09 de julio de 2024 volaron aviones militares sobre av del Libertador con motivo del desfile militar celebratorio del nuevo aniversario de la independencia. Uno de esos aparatos aterrizó en su base habitual sin novedad y al siguiente vuelo se desarmó en el aire ocasionando la muerte del capitán Mauro Testa. Si la desgracia hubiera sido durante el vuelo anterior estaríamos hablando de otra cosa".

petri-f16.jpg Luis Petri, 'piloto honorario'.

Larga despedida

“Porque estás que te vas y te vas y te vas y aún no te has ido”, reza la canción popular titulada “No me amenaces” del autor José Alfredo Giménez.

La estrofa aplica al dedillo a la larga gira actoral de despedida del cosplayer libertario que se negó a volar en un modesto Pampa III pues tiene vértigo.

El hecho sería solo una anécdota si no fuera porque el ahora diputado ya juramentado está a un paso de violar la Constitución Nacional que en su articulo 105 taxativamente indica que los ministros del PEN no pueden ser ni senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.

El mendocino es larguero para irse y luego de que prometiera casi a modo de juramento que recibía los vetustos F16 y dejaba el cargo ahora resulta ser que manifestó no poder irse hasta no haber puesto en funciones a los nuevos jefes del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto.

"Es que el ministro debe poner en funciones a los relevos del brigadier general Xavier Isaac y del almirante Carlos María Allievi por lo menos ya que al ser mas antiguos militarmente que el ministro entrante (teniente general Carlos Presti) ambos militares se han negado a entregar sus cargos ante un oficial de menor antigüedad", sostienen enfáticamente desde el entorno ministerial.

Así las cosas, el almirante Allievi dará las hurras el próximo 15/12 en horas de la mañana mientras que el brigadier general Isaac cederá finalmente (costó mucha tinta en verdad) la máxima jerarquía militar del país a un hombre de la Armada, fuerza a la que le vienen bicicleteando el cargo desde hace 25 años.

Ahora… Petri ya ganó las elecciones, ya juró, ya hizo uso de la palabra desde su banca y claramente para el 15/12 ya será un diputado en pleno ejercicio de su banca. ¿Nadie dirá que el rey está desnudo?

Nada impide que mañana mismo realice los relevos militares cumpliendo la normalidad ministerial y dejando luego que entrantes y salientes (que a todo esto comparten vestuario hace más de 40 años) terminen de entregar y recibir sus cargos.

La excusa del “Honor Militar” se podría salvar incluso enviando a la ceremonia al viceministro o la aún jefa de gabinete, pero es como que Petri sabe que deja su principado para ser un soldado raso en diputados y está transitando el duelo.

image Luis Petri da la bienvenida a la cartera de Defensa al Tte. Gral. Carlos Presti: ¿Hay 2 ministros de Defensa?

Ejército y salarios

La puesta en funciones del general de división Oscar Santiago Zarich como nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército resulta menos traumática porque el teniente general Carlos Presti (ministro entrante) es el actual jefe de la fuerza.

En medio de tanta desprolijidad administrativa puede entregar su cargo militar desde su bonete ministerial... ahora él es el 'dueño de la pelota', de la cancha y del silbato del arbitro y hará lo que quiera, al menos hasta que la Justicia lo disponga.

Entre las pequeñas verdades a medias (por no decir mentiras) que han salido ya de la boca del primer uniformado militante luego del general Juan Perón, por estas horas la gran incógnita es quién pagará el sueldo del nuevo ministro.

“No me retiraré, estaré en una situación de revista distinta”, declaró hace poco el general que supo entrarle a la pareja fraterno presidencial con morisquetas a caballo protagonizados por el otrora glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo devenido en troupe encargada del divertimiento de los hermanos Milei.

La ley para el personal militar es clara y solo admite los siguientes estados de revista:

Actividad,

Disponibilidad y

Retiro (Voluntario u obligatorio).

La reserva militar puede estar activa o fuera de servicio.

La disponibilidad que pretendía (o pretende Presti) aplica solo en circunstancias muy específicas y en todos los casos es para personal militar que por alguna circunstancia se ha quedado sin destino. Luego de un año la fuerza debe asignarle uno o pasarlo a retiro.

En modo alguno puede sostenerse que un 'general ministro' es alguien que se quedo sin destino. No están previstos en la ley militar cargos políticos para personal activo.

Rápido de reflejos el supuesto imitador de Perón ahora inventó una “licencia especial”, la que tampoco está prevista en la reglamentación militar y menos una licencia sin haberes siendo por otra parte que el salario militar solo es compatible con otro salario por tareas docentes (que no impliquen función directiva).

Si Presti sigue cobrando el salario militar del Ejército Argentino estaría claramente violando una norma ética ya que su propia corporación pagaría su sueldo político, no pudiendo renunciar a ese salario militar el ministro entrante deberá en algún momento pasar por la Oficina Anticorrupción para aclarar su situación.

La síntesis perfecta a esta situación surge de otra pieza musical muy popular “¿A quien le importa lo que yo haga? / ¿A quien le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré".

Seguramente a Thalía ningún juez la cite por cantarlo, tal vez a Carlos Presti si por tomar el mensaje musical para el ejercicio de su cargo público.

thalia Ariadna Thalía Sodi Miranda, pionera de Carlos Presti.

