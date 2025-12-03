Finalmente, el Ministerio de Defensa confirmó la agenda de arribo de los aviones F-16 que Argentina le compró a Dinamarca. Las primeras seis unidades que emprendieron viaje desde Europa ya cruzan el Atlántico para alcanzar las costas de Natal, en Brasil y poder posicionarse desde allí rumbo al país.
VÍA BRASIL
Confirmado: Los F-16 de Argentina ya tienen agenda oficial y sobrevolarán CABA
Los aviones F-16 se dirigen a Argentina. Tras cruzar el Atlántico, bajarán en Brasil y prepararán el vuelo final hacia Río Cuarto. Pasarán por Capital Federal.
Su ingreso a espacio aéreo argentino está previsto para el viernes 5 de diciembre, cuando las aeronaves toquen suelo en Río Cuarto, Córdoba. Lo harán en el Aeropuerto de Las Higueras, donde se asienta el Área Material Río IV de la Fuerza Aérea.
En ese lugar, el ministro saliente Luis Petri recibirá los aviones tras una larga promoción propagandística. Se trata de uno de los hitos de su gestión, que culminará horas después de la llegada de los F-16 para abrirse paso como diputado en el Congreso.
Posteriormente, el domingo 7 de diciembre, Petri encabezará junto a Javier Milei el acto oficial de recepción e inauguración del sistema de armas que comprende la llegada total de 24 aeronaves por una inversión superior a los 600 millones de dólares. Con la presencia del presidente, los aviones despegarán desde Río Cuarto con rumbo a Buenos Aires para realizar un vuelo rasante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según detallaron desde Defensa, los aviones sobrevolarán el cielo porteño entre las 8:00 y las 8:45 horas en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan. El recorrido incluirá un paso a 2.000 pies de altura pasando por puntos icónicos como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la Plaza Miserere, además del sobrevuelo de la avenida 9 de Julio.
Noticia en desarrollo...