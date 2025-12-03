Confirmado: Los F-16 de Argentina ya tienen agenda oficial y sobrevolarán CABA

Posteriormente, el domingo 7 de diciembre, Petri encabezará junto a Javier Milei el acto oficial de recepción e inauguración del sistema de armas que comprende la llegada total de 24 aeronaves por una inversión superior a los 600 millones de dólares. Con la presencia del presidente, los aviones despegarán desde Río Cuarto con rumbo a Buenos Aires para realizar un vuelo rasante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.