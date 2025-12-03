Llora Daniel Vila: Qué está pasando con Sebastián Villa (Independiente Rivadavia)

Independiente Rivadavia de Mendoza disputará la Copa Libertadores 2026 debido a su consagración en la Copa Argentina, título que obtuvo tras vencer en la final a Argentinos Juniors. Su figura excluyente es Sebastián Villa y Daniel Vila, máximo dirigente de la Lepra, sigue la situación con especial atención.
Si bien el equipo mendocino no pudo meterse en la zona de playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional —finalizó anteúltimo en la Zona A—, la consagración en la Copa nacional significó un desahogo enorme y un motivo de celebración histórica para la institución.
La contratación de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia de Mendoza generó polémica desde el primer día, aunque en lo estrictamente futbolístico el colombiano mostró un buen nivel. El ex Boca fue una pieza clave en la obtención de la Copa Argentina y, en consecuencia, en la clasificación histórica del club a la Copa Libertadores 2026.
Su gran rendimiento despertó rumores que lo vincularon con River Plate, versión que fue rápidamente desmentida. Sin embargo, aunque Villa no llegará al Millonario, sí hay clubes importantes de la región que estarían interesados en ficharlo.
En Brasil comenzaron a replicarse las declaraciones de Chiquito García, periodista de TNT Sports Argentina, quien aseguró que Flamengo y Gremio siguen de cerca la situación de la figura de Independiente Rivadavia.
De acuerdo con datos de Transfermarkt, Villa tiene contrato con el club mendocino hasta junio de 2026, pero el propio futbolista dejó en claro que no continuará en la Lepra.
En diálogo con Radio Nihuil, el delantero fue contundente: “Hay ciclos que se cumplen. Mi representante buscará lo mejor para los dos. Me voy tranquilo: dejé todo por estos colores.”
Independiente Rivadavia: lo que pasó y lo que vendrá
Ya sin Sebastián Villa en sus filas —al menos según sus propias declaraciones—, Independiente Rivadavia buscará que 2026 sea un año a la altura de lo que logró en 2025.
La Lepra tuvo un buen primer semestre, quedando eliminada en los octavos de final del Torneo Apertura ante Independiente, en Avellaneda. En la segunda parte del año, el equipo mendocino no tuvo un buen desempeño en el Torneo Clausura, pero a la par avanzó en la Copa Argentina, logrando consagrarse campeón tras vencer a Argentinos Juniors en la final y a River Plate en semifinales.
La obtención de la Copa le otorgó a la institución un cupó directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, marcando un hito histórico para el club.
Para competir a nivel continental, la Lepra deberá reforzarse con inteligencia, y aún no hay nombres claros en el mercado de pases, dado que las competiciones de 2025 todavía no concluyen.
El 2026 será un año histórico para Independiente Rivadavia, ya que la Libertadores será la primera competencia Conmebol en la historia del club.
