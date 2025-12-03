Impacto en Racing Club por la noticia que dieron sobre Juanfer Quintero

Según confirmó el periodista Leandro Adonio, “Racing habría intimado al América de Cali al pago de USD 3.000.000 por haber transferido a Juanfer Quintero a River. Esto se debe al incumplimiento de una cláusula que había sido fijada cuando el jugador fue transferido al club colombiano desde la Academia.”

Cabe recordar que Racing no tenía intención de vender al futbolista. Sin embargo, la directiva accedió a la transferencia por una suma superior a los dos millones de dólares, entendiendo que Quintero atravesaba una situación familiar que justificaba su regreso a Colombia.

Lo que el club de Avellaneda quería evitar —y que finalmente ocurrió— era que, apenas seis meses después de su llegada al América, el jugador recalara en River Plate. Por ese motivo se incluyó la cláusula cuyo presunto incumplimiento hoy derivaría en la intimación.

image

Boca Juniors vs Racing Club

Racing Club aún no comenzó a evaluar nombres para el 2026, ya que continúa en plena competencia. El equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrentará a Boca Juniors por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el próximo domingo 7 de diciembre desde las 19 horas, en La Bombonera.

Ambos equipos atraviesan un muy buen momento. Los dirigidos por Úbeda acumulan seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas seguidas, mientras que la Academia lleva seis partidos sin conocer la derrota.

No es un detalle menor que Costas no podrá contar con Gastón Martirena y Santiago Sosa, ambos expulsados en los cuartos de final ante Tigre. Además, el entrenador aguarda la evolución de Santiago Solari.

Los reemplazantes, en principio, serían Bruno Zuculini y Facundo Mura.

