River Plate de Marcelo Gallardo atraviesa un mal momento: acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos y necesita revertir su imagen si quiere cerrar bien el 2025. En el Millonario miran de reojo lo que se dice sobre el colombiano Juanfer Quintero (y también sobre Kevin Castaño).
Temor en River Plate por lo que dicen sobre Juanfer Quintero
Juanfer Quintero es sin dudas uno de los mejores jugadores de River Plate. Tiembla Marcelo Gallardo por lo que dicen sobre el colombiano.
El ex Racing, sin dudas es uno de los futbolsitas más importantes para el club de Núñez. Ante un bajo rendimiento general, una pincelada de Juanfer puede cambiar el rumbo.
Juanfer Quintero y Kevin Castaño
River Plate está atravesando un momento difícil, sobre todo desde la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
Uno de los mejores jugadores del equipo Millonario es Juanfer Quintero y otro que si bien no está teniendo buenos rendimientos suele ser titular, es Kevin Castaño.
No hay que perder de vista, independientemente de lo que pasa en el plano local, que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y si bien las Eliminatorias Conmebol terminaron, hay selecciones que se siguen jugando cosas.
Colombia de Néstor Lorenzo, por ejemplo, se juega ser uno de los seleccionados que sea cabeza de grupo en la próxima cita mundialista y los amistosos le otorgan puntos para conseguir dicho objetivo.
En esta sintonía, el periodista Sebastián Srur confirmó: "Será tema en noviembre: pensando en Velez. Seguramente la Argentina no va a convocar jugadores de River en fecha FIFA. Sí la Selección de Colombia, que se juega posicionarse como cabeza de serie en el Mundial '26 por el Ranking, va a convocar a Castaño y Juanfer."
Sensación agridulce para Marcelo Gallardo, que seguramente podrá contar con los jugadores del conjunto Albiceleste (Montiel, Rivero y Acuña) pero es probable que no pueda hacerlo con los colombianos.
Cabe aclarar, que la última fecha podría determinar la posición final de River en la tabla anual.
River de Marcelo Gallardo
Luego de seis derrotas sobre siete partidos disputados, pareciera ser que a River de Marcelo Galllardo solo le queda subir luego de haber tocado fondo.
El Monumental se expresó con insultos a los jugadores el pasado domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín y el Muñeco está en el ojo de la tormenta por el mal nivel de su equipo.
Son dos los objetivos para el Millonario de aquí a fin de año: ganar el Torneo Clausura y ganar la Copa Argentina. En su defecto, clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026.
El próximo encuentro para River será el sábado 18 de octubre desde las 22:15 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.
Luego, el viernes 24 de octubre, se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina. Del otro lado del cuadro, están Belgrano y Argentinos Juniors.
