Temor en River Plate por lo que dicen sobre Juanfer Quintero

Colombia de Néstor Lorenzo, por ejemplo, se juega ser uno de los seleccionados que sea cabeza de grupo en la próxima cita mundialista y los amistosos le otorgan puntos para conseguir dicho objetivo.

En esta sintonía, el periodista Sebastián Srur confirmó: "Será tema en noviembre: pensando en Velez. Seguramente la Argentina no va a convocar jugadores de River en fecha FIFA. Sí la Selección de Colombia, que se juega posicionarse como cabeza de serie en el Mundial '26 por el Ranking, va a convocar a Castaño y Juanfer."

Sensación agridulce para Marcelo Gallardo, que seguramente podrá contar con los jugadores del conjunto Albiceleste (Montiel, Rivero y Acuña) pero es probable que no pueda hacerlo con los colombianos.

Cabe aclarar, que la última fecha podría determinar la posición final de River en la tabla anual.

River de Marcelo Gallardo

Luego de seis derrotas sobre siete partidos disputados, pareciera ser que a River de Marcelo Galllardo solo le queda subir luego de haber tocado fondo.

El Monumental se expresó con insultos a los jugadores el pasado domingo 12 de octubre ante Sarmiento de Junín y el Muñeco está en el ojo de la tormenta por el mal nivel de su equipo.

Son dos los objetivos para el Millonario de aquí a fin de año: ganar el Torneo Clausura y ganar la Copa Argentina. En su defecto, clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

El próximo encuentro para River será el sábado 18 de octubre desde las 22:15 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Luego, el viernes 24 de octubre, se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina. Del otro lado del cuadro, están Belgrano y Argentinos Juniors.

