Lucas Martínez Quarta se disculpó ante los explotados hinchas de River

Ya sobre el cierre, la explosión fue total del público rojiblanco. “Jugadores, la c… de tu madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie” fue el sonido que retumbó desde todos los rincones del Antonio Vespucio Liberti en la noche de este último domingo 12/10.

LUCASMARTINEZQUARTASEDISCULPOANTELOSEXPLOTADOSHINCHASDERIVERFOTO3 Lucas Martínez Quarta exhibió un gesto de disculpas a los hinchas de River que cantaron contra los jugadores tras caída ante Sarmiento de Junín 0-1.

El marcador no se pudo torcer, y River consumó su sexta caída en las últimas siete presentaciones, siendo el triunfo ante Racing por Copa Argentina su único triunfo en ese periodo. El pitazo final de Sebastián Zunino dio lugar a la continuidad de los insultos, y a una ensordecedora silbatina que inundó el aire.

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del partido por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.

A los 30’, “El Verdolaga" abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las imprecisiones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha.

Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se queda con el quinto lugar del Grupo B.

Embed - RIVER 0 - 1 SARMIENTO | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

