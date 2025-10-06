Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central

“La realidad es que hoy las faltas mínimas las cobraron para ellos y se hizo muy cortado así. Pero bueno, lamentablemente es así. Nos vamos con mucha bronca”, completó el defensor de River al finalizar el encuentro.

Rosario Central da el golpe y supera a River 2-1

River cayó en su visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: Miguel Ángel Borja, Franco Ibarra e Ignacio Malcorra fueron los autores de los goles.

Los Canallas pisaron fuerte: En la picante Zona B aún siguen a cuatro unidades de la cima, pero en la anual quedaron por encima de Boca a tres puntos. Hoy ganaron una final.

El Millonario se sintió perjudicado en un encuentro hostil y lleno de polémicas: Portillo se fue expulsado y quedó en el borde de la tabla anual tras perder tres al hilo en el Clausura y quedó tercero.

