Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central

Lucas Martínez Quarta explotó contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída de River ante Rosario Central 2-1: “Las faltas mínimas las cobraron para ellos”.

06 de octubre de 2025 - 09:46
“Hasta la expulsión fue un partido en el que estábamos bien parados, sólidos atrás, encontrando espacios. Ellos encontraron el empate en un rebote, de pelota parada, y a partir de la expulsión intentamos seguir siendo sólidos y jugando, pero ellos, con el empuje de la gente también, ganaron el partido”, señaló el defensor tras concluir el encuentro.

La bronca de Lucas Martínez Quarta contra el árbitro Yael Falcón Pérez

Sobre la tarjeta roja que recibió Juan Portillo al 39', expresó: “Ahí es cuando empiezan a encontrar los espacios. Hasta la expulsión estábamos bien parados, manejábamos la pelota, y se encontraron con el gol en un rebote. Tratamos de mantener el resultado, de ver si de contra podíamos meter un gol, pero nos vamos con sabor amargo, porque habíamos hecho un gran partido el jueves y hoy creo que crecimos un poco desde el juego. Nos vamos con bronca”.

A Martínez Quarta también le preguntaron por el arbitraje de la noche. El defensa no quedó conforme.

“La realidad es que hoy las faltas mínimas las cobraron para ellos y se hizo muy cortado así. Pero bueno, lamentablemente es así. Nos vamos con mucha bronca”, completó el defensor de River al finalizar el encuentro.

Rosario Central da el golpe y supera a River 2-1

River cayó en su visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: Miguel Ángel Borja, Franco Ibarra e Ignacio Malcorra fueron los autores de los goles.

Los Canallas pisaron fuerte: En la picante Zona B aún siguen a cuatro unidades de la cima, pero en la anual quedaron por encima de Boca a tres puntos. Hoy ganaron una final.

El Millonario se sintió perjudicado en un encuentro hostil y lleno de polémicas: Portillo se fue expulsado y quedó en el borde de la tabla anual tras perder tres al hilo en el Clausura y quedó tercero.

