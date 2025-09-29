El River de Gallardo es una lágrima pero en Central son cuidadosos: "Es mentiroso"

Malcorra: "Es medio mentiroso decir que River llega mal"

"Es un partido hermoso jugar contra ellos", dijo Nacho en diálogo con DSports Radio. El futbolista de 38 años palpitó el choque con el Millonario y no se dejó llevar por el mal momento del club de Núñez, que al cotejo ante Rosario Central podría llegar también eliminado de Copa Argentina.

GzJCclAWIAAofLi Malcorra se abraza con Di María: dos referentes del Canalla @RosarioCentral

A pesar de todo eso, Malcorra no se relaja porque, para él, River es el más fuerte de todos. "River tiene una calidad impresionante en su plantel, y es medio mentiroso decir que llegan mal. River es River, tiene el mejor plantel del fútbol argentino y un técnico que ha ganado todo. Es un partido hermoso jugar contra ellos, ellos te atacan, son de tener la posesión, y nosotros también", señaló Malcorra.

Luego, cuando le preguntaron con qué tipo de River prefería enfrentarse, dijo en tono de broma: "Prefiero no jugarlo, ja. Que venga otro rival. Nah, cualquiera. Es muy lindo jugar contra River y sea como sea va a ser muy difícil".

Aunque no es de conocimiento, Malcorra hizo Inferiores en el Millonario y estuvo 5 años viviendo en la pensión cuando era apenas un juvenil. "Conozco a todos ahí", expresó. "Lo tuve a Pablo Dolce, era profe mío ahí en Inferiores", dijo el volante sobre quien es hoy el preparador físico de Gallardo.

Malcorra, que es uno de los futbolistas más longevos del fútbol profesional del país, también habló sobre su futuro. "En lo personal, voy viendo el día a día. No soy de proyectarme mucho. Gracias a Dios me siento muy bien", confesó.

