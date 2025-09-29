A pesar del magro presente, el River de Marcelo Gallardo no se puede relajar. Tras la derrota ante Deportivo Riestra por 2 a 1, sabe que tiene que dar vuelta la página porque se le vienen encima dos compromisos importantes: Racing, por Copa Argentina, y luego Rosario Central, por el Torneo Clausura.
"EL MEJOR PLANTEL DEL FÚTBOL ARGENTINO"
El River de Gallardo es una lágrima pero en Central son cuidadosos: "Es mentiroso"
Ignacio Malcorra palpitó el duelo entre River y Rosario Central, la próxima fecha del Clausura. Nacho no se confía del mal momento del equipo de Gallardo.
Este probablemente sea el momento de mayor incertidumbre de Marcelo Gallardo al frente de River, contando sus dos ciclos. Si hace más de un año que hace que está al frente del plantel y todavía no ha encontrado un funcionamiento colectivo, ahora definitivamente sufre un quiebre: eliminación ante Palmeiras por Copa Libertadores y adiós a su mayor objetivo del año. Para colmo, un Deportivo Riestra empoderado le ganó en el Monumental y el equipo se fue silbado y reprochado.
Pero tiene que dar vuelta la página. Lo sabe. Todavía quedan dos objetivos para los que tendrá que, por lo menos, estar a la altura: el torneo local y la Copa Argentina. El siguiente compromiso es este jueves, ante el Racing furor de Gustavo Costas. Luego, será el turno de viajar a Rosario para jugar contra el Central de Ángel Di María.
Aunque no ha encontrado regularidad aun, el Canalla promete. Quien se refirió al partido ante River fue Ignacio Malcorra, que está en un gran nivel y es uno de los referentes del equipo de Ariel Holan.
Malcorra: "Es medio mentiroso decir que River llega mal"
"Es un partido hermoso jugar contra ellos", dijo Nacho en diálogo con DSports Radio. El futbolista de 38 años palpitó el choque con el Millonario y no se dejó llevar por el mal momento del club de Núñez, que al cotejo ante Rosario Central podría llegar también eliminado de Copa Argentina.
A pesar de todo eso, Malcorra no se relaja porque, para él, River es el más fuerte de todos. "River tiene una calidad impresionante en su plantel, y es medio mentiroso decir que llegan mal. River es River, tiene el mejor plantel del fútbol argentino y un técnico que ha ganado todo. Es un partido hermoso jugar contra ellos, ellos te atacan, son de tener la posesión, y nosotros también", señaló Malcorra.
Luego, cuando le preguntaron con qué tipo de River prefería enfrentarse, dijo en tono de broma: "Prefiero no jugarlo, ja. Que venga otro rival. Nah, cualquiera. Es muy lindo jugar contra River y sea como sea va a ser muy difícil".
Aunque no es de conocimiento, Malcorra hizo Inferiores en el Millonario y estuvo 5 años viviendo en la pensión cuando era apenas un juvenil. "Conozco a todos ahí", expresó. "Lo tuve a Pablo Dolce, era profe mío ahí en Inferiores", dijo el volante sobre quien es hoy el preparador físico de Gallardo.
Malcorra, que es uno de los futbolistas más longevos del fútbol profesional del país, también habló sobre su futuro. "En lo personal, voy viendo el día a día. No soy de proyectarme mucho. Gracias a Dios me siento muy bien", confesó.