Di María dice que está adaptado al fútbol argentino, pero a él no le pegan como al resto

"Boca ya me hizo sentir lo que es el fútbol argentino", confesó Di María en su presentación como futbolista Canalla, en julio pasado. "Acá hay mucho más golpes, es más duro", dijo.

Ángel Di María: el segundo más golpeado del Torneo Clausura

Angelito sabía lo que se venía, aunque quizás no lo sabía tanto. Porque en 9 fechas que van del Torneo Clausura (y de su regreso a las canchas del país), a Di María le han puesto la pata una, y otra, y otra vez. En la jerga futbolera lo llaman fajar.

Nicolás Russo confirmó cuántos hinchas de Central podrán ver a Di María vs Lanús Ángel Di María volvió a su casa Foto NA

La diferencia con Di María y el resto es que casi nadie ha recibido tantas patadas como él en lo que va del Torneo Clausura. Según datos de Opta Analyst, empresa británica de datos de rendimiento deportivo, Di María es el segundo jugador más golpeado en todo el certamen, con unas 30 faltas recibidas en los 9 partidos que se han jugado hasta el momento.

Está por debajo de Alex Luna, de Instituto, que recibió 35 faltas.

En el proceso de adaptación que está transitando el Fideo, sin lugar a dudas también tiene que lidiar con el rigor físico. "La verdad que yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que el fútbol acá es más friccionado y no te dan respiro cuando tenés la pelota, a diferencia de Europa", dijo hace poco Di María, en respuesta a una opinión que había expresado Marcelo Gallardo sobre el retorno de los futbolistas que jugaron en Europa.

El entrenador de River había señalado: "Es normal tener que volver a adaptarse al fútbol argentino. Acuña, Pezzella Montiel… vienen de ser campeones del mundo, de otras ligas donde se juega diferente. Mismo a ellos, aunque a veces se crea que no, les cuesta adaptarse a nuestro fútbol, a nuestra vida. Como les va a costar a otros chicos que han vuelto, que enaltecen al fútbol argentino, como el caso de Di María y Paredes. Volvieron ahora y les va a costar muchísimo también porque se juega de otra manera, se vive de otra manera. Entonces hay un proceso".

Boca vs. Central Córdoba Paredes, el otro campeón del Mundo que volvió al club de sus amores @BocaJrsOficial

A modo de réplica de lo que dijo el Muñeco, Angelito manifestó: "Estoy viviendo lo que vive cada jugador en el fútbol argentino: los mismos roces, las mismas patadas, todo lo mismo".

Está claro lo que quiso decir el campeón del Mundo. Aunque también vale aportar que, en términos cuantitativos, las patadas y los roces para él no son los mismos.

+ de Golazo24